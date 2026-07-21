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Kinh tế Ngân hàng

Tiệm kim cương thông báo tạm ngưng hoạt động chứ 'không biến mất'

Thanh Xuân
Thanh Xuân
Tiệm vàng bạc đá quý đóng cửa tiếp tục diễn ra và chưa biết đến khi nào dừng lại. Một số tiệm thông báo tạm đóng cửa chứ không biến mất hay 'tạm ngưng du lịch'.

Tiệm kim cương Panda House (đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM) mới đây thông báo tạm ngưng hoạt động nhằm nâng cấp hệ thống, tối ưu quy trình vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong thời gian này, các hoạt động tư vấn, báo giá và xử lý đơn hàng sẽ tạm thời gián đoạn. Mọi tin nhắn của khách hàng vẫn sẽ được ghi nhận và ưu tiên phản hồi ngay khi hệ thống hoạt động trở lại. Thông báo nêu: "Chúng tôi không biến mất. Chúng tôi chỉ đang chuẩn bị để trở lại mạnh mẽ hơn!".

Tiệm kim cương thông báo tạm ngưng hoạt động chứ 'không biến mất'- Ảnh 1.

Tiệm kim cương Panda House thông báo tạm ngưng hoạt động

ẢNH: CMH

Tình trạng các tiệm kim cương quanh khu vực chợ Bến Thành (TP.HCM) tạm ngưng hoạt động vẫn tăng lên. Tiệm kim cương Thiên Thiên Ngọc Sài Gòn (đường Lê Thánh Tôn) thông báo nghỉ từ 18.7 để thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì và nâng cấp cơ sở vật chất. Thời gian hoạt động trở lại sẽ được công ty thông báo sau". Thế nhưng cửa cuốn của tiệm đóng kín, không có động tĩnh gì.

Tiệm kim cương thông báo tạm ngưng hoạt động chứ 'không biến mất'- Ảnh 2.

Tiệm Thiên Thiên Ngọc tạm đóng cửa sửa chữa

Trong làn sóng các tiệm kim cương thông báo tạm ngưng đóng cửa, động thái của tiệm vàng Kim Tín 2 Cần Thơ mới đây gây sự chú ý của thị trường. Tiệm vàng Kim Tín 2 thông báo "tạm nghỉ du lịch" từ ngày 20 - 25.7. Lưu ý: năm nào em cũng nghỉ và luôn có thông báo rõ ràng. Quý khách có thể an tâm sắp xếp giao dịch trước hoặc sau thời gian này. Trước đó, tiệm vàng Kim Tín 2 thông báo: "Tạm nghỉ hè. Tạm nghỉ từ ngày 20 - 25.7. Dự kiến mở lại ngày 26.7. Cả bộ phận online và offline tạm ngưng hoạt động".

Tiệm kim cương thông báo tạm ngưng hoạt động chứ 'không biến mất'- Ảnh 3.

Tiệm vàng thông báo nghỉ "du lịch" thay cho "nghỉ hè"

Thêm 3 tiệm kim cương tại TP.HCM thông báo tạm ngừng hoạt động

 

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