Công ty SJC lên tiếng về 170.876 viên đá có giá bình quân hơn 6.000 đồng/viên

Tại báo cáo tài chính năm 2025, Công ty SJC thể hiện số lượng đá màu, đá quý, đá bán quý là 170.876 viên các loại với giá trị hơn 1,045 tỉ đồng ở ngoài bảng cân đối kế toán. Như vậy, tính ra bình quân mỗi viên hơn 6.100 đồng. Con số này gây bất ngờ cho thị trường khi giá trị đá quý chỉ có vài ngàn.

Công ty SJC thông tin giá trị số lượng 170.876 viên đá có giá trị hơn 1 tỉ đồng ẢNH: THANH XUÂN

Đại diện Công ty SJC cho biết, trong số đá này không có kim cương. Đây là các loại đá được tháo ra từ các sản phẩm cũ được mua lại từ khách hàng và các sản phẩm cũ lỗi thời không còn phù hợp thị hiếu khách hàng. Khi tháo sản phẩm, phần vàng được thu hồi lại, phần đá sẽ được theo dõi riêng. Tất cả các viên đá này sẽ được ghi nhận tạm giá trị tượng trưng để kế toán có thể theo dõi sổ sách trong việc quản lý tài sản của công ty. Giá trị này không phản ánh giá thu mua ban đầu hay bất kỳ một mức giá nào khác. Các viên đá này sẽ được theo dõi ngoại bảng để chờ xử lý vào cuối năm tài chính.

Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC

Báo cáo tài chính năm 2025 thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty SJC với doanh thu thuần là 14.030 tỉ đồng, giảm khoảng 56% so với năm 2024 (32.193 tỉ đồng). Thế nhưng, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp lại tăng nhẹ lên 741,7 tỉ đồng, cao hơn con số năm 2024 chỉ ở mức 698,7 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 534,1 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 425,5 tỉ đồng, tăng khoảng 9,5% so với năm trước (388,7 tỉ đồng).