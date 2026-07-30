Á hậu ném gạch vào nhà dân, vương miện 'kim cương giả': Sở VH-TT TP.HCM nói gì?

Ồn ào liên quan đến "vương miện 3 tỉ đồng định toàn kim cương giả" thu hút sự quan tâm của dư luận Ảnh: Chụp màn hình

Chiều 30.7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Phó trưởng phòng Nghệ thuật (Sở VH-TT TP.HCM), đã có phản hồi liên quan đến một số vụ việc gây chú ý tại các cuộc thi sắc đẹp thời gian qua.

Theo đó, báo chí đặt câu hỏi về việc cuộc thi Mister Majestic Vietnam 2026 công bố nam vương đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế dù không tổ chức vòng thi tuyển chọn; hay vụ á hậu 2 cuộc thi Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024 Bùi Thị Mỹ Duyên bị tố có hành động không đúng mực, ném gạch vào nhà dân; cùng những tranh cãi xoay quanh chiếc vương miện của Miss Business Global 2023 (Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu) Nguyễn Thị Thảo, sau khi kết quả kiểm định được cho là cho thấy phần lớn đá đính trên vương miện là kim cương giả.

Sở VH-TT TP.HCM nêu rõ thẩm quyền quản lý

Trả lời các vấn đề này, bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng cho biết, theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức tại địa phương nào thì thuộc thẩm quyền quản lý, kiểm tra và xử lý của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đó.

"Các cuộc thi được nêu không diễn ra trên địa bàn TP.HCM, do đó không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết và quản lý của Sở VH-TT TP.HCM", bà Hằng cho hay.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng trả lời báo chí về vấn đề liên quan đến các cuộc thi hoa hậu đang gây tranh cãi Ảnh: L.X

Phó trưởng phòng Nghệ thuật (Sở VH-TT TP.HCM) cho biết thêm, theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP, khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, ban tổ chức phải xây dựng và gửi kèm đề án tổ chức cuộc thi. Đề án phải quy định rõ mục đích, nội dung tổ chức cuộc thi; quyền, trách nhiệm của ban tổ chức, thí sinh; danh hiệu và giải thưởng; cũng như quy định các biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy chế cuộc thi hoặc các cam kết của thí sinh, người đạt danh hiệu.

Đồng thời, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định, cam kết trong quá trình tham gia và tổ chức cuộc thi, góp phần bảo đảm hoạt động tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc thẩm định hồ sơ, cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi, kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng cũng nhấn mạnh, đối với trường hợp thí sinh vi phạm quy chế hoặc cam kết của cuộc thi, việc xem xét và xử lý trước hết thuộc trách nhiệm của ban tổ chức cuộc thi theo quy định.



