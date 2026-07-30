Sở VH-TT TP.HCM mời rapper MCK lên làm việc vụ album bị nhận xét phản cảm

MCK được biết đến là một trong những rapper thành công khi bước ra từ Rap Việt năm 2020 Ảnh: TL

Chiều 30.7, trong buổi họp báo định kỳ diễn ra tại Trung tâm báo chí TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM có phản hồi liên quan đến vụ việc rapper MCK (Nghiêm Vũ Hoàng Long) bị khán giả phản ứng vì album HVL xuất hiện nhiều ngôn từ tục, hình ảnh và ẩn dụ được cho là liên quan đến chất kích thích.

Đại diện Sở VH-TT TP.HCM cho biết, quan điểm của Sở là luôn tôn trọng quyền tự do sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, quyền sáng tạo nghệ thuật cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với các giá trị đạo đức và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

"Đối với những ý kiến phản ánh liên quan đến nội dung MV của Nghiêm Vũ Hoàng Long (MCK), Sở VH-TT TP.HCM đã nắm vụ việc liên quan nội dung MV này. Ngày 28.7, Sở đã mời ông Nghiêm Vũ Hoàng Long đến làm việc để trao đổi, làm rõ các nội dung được phản ánh. Hiện Sở đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xem xét vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và quy trình chuyên môn. Sau khi hoàn tất việc xem xét, có kết luận theo thẩm quyền, Sở sẽ thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí và công chúng", đại diện Sở cho hay.

Bên cạnh đó, phía Sở VH-TT TP.HCM cũng cho biết thêm, về căn cứ pháp lý, Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ các hành vi bị cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trong đó nghiêm cấm việc sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt hoặc hình thức biểu diễn trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, MCK nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận vì những phát ngôn và phong cách cá nhân gây nhiều ý kiến trái chiều Ảnh: TL

Lý do rapper MCK bị phản ứng

Trước đó, rapper MCK phát hành album HVL, thu hút lượng lớn lượt xem và nghe trên các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng một số ca khúc và MV trong album sử dụng ngôn từ thô tục, đồng thời xuất hiện hình ảnh, ẩn dụ bị cho là liên quan đến chất kích thích.

Dù ê kíp gắn cảnh báo "Nội dung nhạy cảm, hãy xem và nghe với sự nhận thức" trước mỗi MV, các sản phẩm vẫn được phát hành trên những nền tảng miễn phí như YouTube và TikTok, nơi đông đảo công chúng, trong đó có thanh thiếu niên có thể dễ dàng tiếp cận. Không ít ý kiến cho rằng các cảnh báo về nội dung nhạy cảm chỉ mang tính khuyến nghị, chưa đủ để hạn chế nguy cơ tiếp nhận hoặc bắt chước những thông điệp, hình ảnh thiếu phù hợp.

Thời gian qua, nhiều MV của nghệ sĩ Việt liên tục vấp phải tranh cãi vì sử dụng hình ảnh gợi dục, ca từ phản cảm hoặc lồng ghép những chi tiết bị cho là cổ súy lối sống lệch chuẩn. Không ít trường hợp đã bị cơ quan chức năng xử phạt, yêu cầu gỡ bỏ hoặc chấn chỉnh nội dung. Những vụ việc này tiếp tục dấy lên tranh luận về ranh giới giữa quyền tự do sáng tạo và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ, nhất là trong bối cảnh các sản phẩm âm nhạc được phát hành rộng rãi trên nền tảng số, nơi khán giả trẻ có thể dễ dàng tiếp cận.

MCK tên thật là Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 1999, gây chú ý khi tham gia Rap Việt mùa 1. Dù không giành được danh hiệu quán quân nhưng chàng trai 27 tuổi lại gây ấn tượng bằng loạt sản phẩm tạo tiếng vang sau đó, phải kể đến Chìm sâu (hơn 104 triệu view đến hiện tại) hay Tại vì sao (57 triệu view)... Ngoài các sản phẩm nổi bật, tên tuổi của MCK còn được biết đến vì ồn ào về việc phát ngôn dung tục hay phong cách ăn mặc lập dị…







