Thí sinh Miss Grand Vietnam 'gây sốc' khi quấn trăn lên sân khấu

Đêm bán kết Miss Grand Vietnam 2026 kết hợp phần thi The Grand National Costume (trang phục văn hóa dân tộc) diễn ra tối 28.7 tại TP.HCM với sự góp mặt của top 30 thí sinh. Các người đẹp lần lượt trải qua ba nội dung thi gồm trình diễn trang phục dạ hội, áo tắm và giới thiệu các thiết kế thuộc phần thi trang phục văn hóa dân tộc.

Thí sinh hát, đọc thơ giới thiệu quê hương

Ngay trong phần mở màn, chương trình gặp sự cố liên quan đến hệ thống micro và màn hình, khiến tiết mục khai màn bị ảnh hưởng. Ban tổ chức phải mất khoảng 15 phút khắc phục để chương trình tiếp tục diễn ra theo đúng kịch bản.

Các thí sinh thể hiện kỹ năng catwalk, làm chủ sân khấu qua phần thi trình diễn trang phục dạ hội và hô tên Ảnh: BTC

Trong phần thi trang phục dạ hội, mỗi thí sinh tự hô tên nhằm thể hiện kỹ năng catwalk, phong thái, khả năng làm chủ sân khấu và xử lý trang phục trước ban giám khảo. Phần lớn thí sinh lựa chọn đọc thơ hoặc hát vài câu trước khi giới thiệu tên và quê quán. Tuy nhiên, một số người đẹp vì quá hồi hộp nên quên lời, thậm chí quên cả phần giới thiệu tên.

Thí sinh Mai Bảo Hân thu hút sự chú ý khi mang một con trăn thật quấn quanh cổ khi trình diễn trên sân khấu. Người đẹp cũng có màn hô tên ấn tượng: "Nếu như trở thành một loài hoa, thì em xin mạn phép được trở thành hoa hậu - Mai Bảo Hân, Miss Grand An Giang", nhận được sự cổ vũ từ khán giả. Một số thí sinh khác cũng tạo điểm nhấn với màn "biến hình" thay trang phục ngay trên sân khấu chỉ trong tích tắc.

Thí sinh Mai Bảo Hân tạo điểm nhấn khi mang trăn thật lên sân khấu trong phần trình diễn dạ hội Ảnh: BTC

Khép lại phần thi dạ hội, top 30 bước vào phần trình diễn áo tắm với màn đồng diễn và trình diễn cá nhân. Trong phần giới thiệu từng thí sinh, ban tổ chức công bố các thông tin gồm đơn vị đại diện, họ tên, số báo danh, chiều cao và số đo hình thể.

Dàn thí sinh khoe hình thể nóng bỏng trong trang phục bikini Ảnh: BTC

Ấn tượng trang phục văn hóa dân tộc tại Miss Grand Vietnam

Điểm nhấn của đêm thi là phần trình diễn The Grand National Costume, mang đến không khí sôi động với nhiều ý tưởng khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử và bản sắc vùng miền. Đây là phần thi dành cho các nhà thiết kế trẻ trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam. Những tác phẩm được lựa chọn có thể tiếp tục được điều chỉnh, hoàn thiện để phục vụ các hoạt động của cuộc thi trong thời gian tới.

Các thiết kế lần lượt được giới thiệu theo ba đội mentor gồm Ivan Trần, Đặng Trọng Minh Châu và Song Toàn. Mỗi đội quy tụ các nhà thiết kế trẻ tham gia lên ý tưởng, sản xuất và hoàn thiện trang phục dưới sự hướng dẫn của mentor. Trên sân khấu, các thiết kế được trình diễn bởi dàn hoa, á hậu như Huỳnh Thị Thanh Thủy, Trần Tiểu Vy, Huỳnh Trần Ý Nhi, Huỳnh Minh Kiên, Lê Thu Trà, Nguyễn Thu Ngân, Đinh Y Quyên, La Ngọc Phương Anh... cùng các thí sinh Miss Grand Vietnam 2026.

Nhiều tác phẩm ghi điểm nhờ ý tưởng gắn với văn hóa Việt, cách dàn dựng bắt mắt và màn trình diễn ấn tượng. Tuy nhiên, phần thi vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi chất lượng các thiết kế được cho là chưa đồng đều. Trong khi một số bộ trang phục được đánh giá cao về tính sáng tạo và mức độ đầu tư, không ít thiết kế bị nhận xét còn đơn điệu, cồng kềnh hoặc chưa phù hợp để chinh chiến tại đấu trường quốc tế.

Các thiết kế trang phục văn hóa dân tộc được khai thác chất liệu từ văn hóa, lịch sử, đời sống và bản sắc Việt Nam Ảnh: BTC

Sau đêm bán kết, top 30 thí sinh sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động đồng hành và tập luyện, hướng đến đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026, dự kiến diễn ra ngày 31.7 tại TP.HCM.