Musique de Salon và nỗ lực 'giữ lửa' văn hóa nghe nhạc sống

Cùng với sự phát triển của các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, thói quen thưởng thức âm nhạc của khán giả cũng dần thay đổi. Những danh sách phát được cá nhân hóa hay các nội dung âm nhạc ngắn trên mạng xã hội giúp việc tiếp cận tác phẩm trở nên thuận tiện hơn. Dù vậy, nhu cầu được ngồi trong một không gian biểu diễn trực tiếp, lắng nghe trọn vẹn câu chuyện phía sau mỗi ca khúc vẫn luôn có sức hấp dẫn riêng. Musique de Salon lựa chọn đi theo hướng đó, tạo nên không gian để khán giả thưởng thức âm nhạc một cách đúng nghĩa nhất.

Các ca sĩ tham gia Musique de Salon 21: Radio - Tự tình quê hương cùng MC Anh Tuấn và nhạc sĩ Đức Trí. Chương trình sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tối 1.8 Ảnh: Hoàng Hải

Đến nay, chương trình đã thực hiện 21 số tại TP.HCM và Hà Nội. Mỗi số đều được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu lựa chọn ca khúc, hòa âm, dàn dựng đến việc quy tụ ban nhạc gồm những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, nhiều người là tên tuổi hàng đầu trong giới biểu diễn như Dũng Đà Lạt, Thanh Tân, Quốc Bình, Hồng Kiên, Trung Đông... Sự chăm chút trong từng chi tiết cũng là yếu tố khiến ca sĩ tin tưởng đồng hành cùng chương trình.

Không ít ca sĩ từng cân nhắc trước khi nhận lời tham gia, nhưng sau khi tiếp cận bản phối của nhạc sĩ Đức Trí - cũng là giám đốc âm nhạc - đã tìm thấy sự đồng điệu và một cách tiếp cận khác cho ca khúc. Như Lê Hiếu chia sẻ trong đêm Musique de Salon 21 hôm 25.7 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), anh lần đầu thể hiện Nha Trang ngày về của nhạc sĩ Phạm Duy sau khi bị thuyết phục bởi bản phối mới của Đức Trí.

Nghệ sĩ Nguyên Lê và Hương Thanh trong Musique de Salon 04: Hẹn ở Sài Gòn Ảnh: Thiên Anh

Không chạy theo những tên tuổi đang được chú ý, Musique de Salon lựa chọn nghệ sĩ dựa trên cá tính âm nhạc và sự phù hợp với từng chủ đề. Vì vậy, mỗi đêm diễn là sự gặp gỡ của nhiều thế hệ và nhiều màu sắc âm nhạc. Từ danh ca Hương Lan, Thanh Hương - người được nhiều khán giả yêu mến như một "sứ giả nhạc dân tộc", nghệ sĩ Nguyên Lê với những thử nghiệm kết nối jazz đương đại và âm nhạc Việt... đến những giọng ca quen thuộc như Mỹ Linh, Hà Trần, Quang Dũng, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Lân Nhã... hay thế hệ nghệ sĩ trẻ như Hoàng Dũng, Hà Anh Huy...

Sự đa dạng ấy cũng phản ánh tinh thần của Musique de Salon: tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ, nơi các tác phẩm quen thuộc được nhìn nhận qua nhiều cách cảm thụ khác nhau. Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ anh cùng ê kíp dành nhiều thời gian lựa chọn giọng hát theo từng chủ đề, để mỗi phần trình diễn vừa tôn trọng tinh thần vốn có của ca khúc, vừa mang đến những rung cảm riêng từ cá tính của nghệ sĩ và sự đồng điệu nơi khán giả.