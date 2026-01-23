Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thu gần 300 tỉ đồng bản quyền từ website, ứng dụng nghe nhạc

Tiffany Trần
Tiffany Trần
23/01/2026 13:04 GMT+7

Năm 2025, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) ghi nhận tổng số tiền tác quyền âm nhạc thu được hơn 420 tỉ đồng, trong đó, lĩnh vực website và ứng dụng nghe nhạc chiếm gần 300 tỉ đồng.

Số tiền gần 300 tỉ đồng thu về từ bản quyền đối với website và ứng dụng nghe nhạc - chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu nguồn thu -  phản ánh rõ nét sự dịch chuyển mạnh mẽ của thói quen nghe nhạc sang môi trường số tại thị trường âm nhạc Việt Nam.

Thu gần 300 tỉ đồng bản quyền từ website, ứng dụng nghe nhạc- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng giám đốc VCPMC phát biểu tại buổi tổng kết hoạt động năm 2025 của trung tâm tại TP.HCM 

ẢNH: LỆ THỦY

Thu gần 300 tỉ đồng bản quyền từ website, ứng dụng nghe nhạc- Ảnh 2.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm biểu diễn bài hát Xa khơi tại lễ tổng kết

ẢNH: BTC

Con số này được xem là “bất ngờ” nhưng không nằm ngoài xu thế phát triển chung của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Trong bối cảnh internet, nền tảng số và các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến ngày càng phổ biến, việc khai thác và thương mại hóa bản quyền âm nhạc trên không gian mạng đã trở thành nguồn thu chủ lực, thay thế dần các hình thức sử dụng truyền thống như biểu diễn trực tiếp, phát sóng hay kinh doanh băng đĩa.

Theo VCPMC, các website và ứng dụng nghe nhạc hiện nay sử dụng kho tác phẩm đồ sộ của nhạc sĩ Việt Nam để phục vụ hàng triệu lượt nghe mỗi ngày. Việc thực hiện nghĩa vụ bản quyền không chỉ góp phần tạo ra nguồn thu ổn định cho tác giả, mà còn giúp thị trường âm nhạc vận hành minh bạch, chuyên nghiệp hơn. Gần 300 tỉ đồng thu được từ mảng này cho thấy nhận thức về bản quyền của các đơn vị khai thác nội dung số đã có sự cải thiện rõ rệt so với giai đoạn trước.

Thu gần 300 tỉ đồng bản quyền từ website, ứng dụng nghe nhạc- Ảnh 3.

Nhạc sĩ Lê Minh nổi danh với những bài hát âm hưởng dân ca Nam bộ

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, nhạc sĩ Lê Minh (tác giả của những bài hát âm hưởng dân ca Nam bộ nổi tiếng như Tình ngăn đôi bờ, Phải duyên hay nợ, Câu hò điệu lý...) nhận định việc doanh thu bản quyền từ nền tảng số chiếm tỷ lệ lớn là tín hiệu tích cực, cho sự phát triển bền vững của âm nhạc Việt Nam trong kỷ nguyên số. Khi những tác giả được trả công xứng đáng sẽ có thêm động lực sáng tạo, từ đó nâng cao chất lượng tác phẩm và sức cạnh tranh của thị trường âm nhạc nội địa.

Tổng doanh thu hơn 420 tỉ đồng tiền tác quyền âm nhạc trong năm 2025 phản ánh nỗ lực không nhỏ của VCPMC trong công tác thu phân phối, bảo vệ quyền lợi cho các nhạc sĩ, tác giả âm nhạc. Trong cơ cấu nguồn thu, ngoài website và ứng dụng nhạc, các lĩnh vực như phát sóng, biểu diễn, dịch vụ giải trí… vẫn duy trì đóng góp nhất định, song không còn giữ vai trò chủ đạo. 

