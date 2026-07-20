Ngôi sao 'Titanic' tiết lộ sự cố cả đoàn phim từng bị 'chuốc thuốc' trên trường quay

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Brotherly Love, nam diễn viên Billy Zane đã chia sẻ về đêm hỗn loạn từng xảy ra trên trường quay Titanic vào năm 1996, khi hàng chục thành viên đoàn làm phim bị chuốc chất gây ảo giác mà không hề hay biết.

Bí ẩn chưa có lời giải suốt gần ba thập kỷ

Theo Billy Zane, trong quá trình ghi hình tác phẩm kinh điển từng đoạt 11 giải Oscar, một người đến nay vẫn chưa xác định được danh tính đã bí mật pha PCP, còn được gọi là "angel dust" (bụi thiên thần), vào món súp hải sản phục vụ dàn diễn viên và ê kíp phim Titanic.

Billy Zane đảm nhận vai Caledon Hockley, một trong những nhân vật phản diện nổi bật nhất trong Titanic, bộ phim đưa tên tuổi anh đến với khán giả toàn cầu Ảnh: Chụp màn hình phim Titanic

Ít nhất 50 người, bao gồm đạo diễn James Cameron và nam diễn viên Bill Paxton, đã bị ảnh hưởng sau khi sử dụng món ăn này. Nhiều người phải nhập viện để kiểm tra, trong khi James Cameron được cho là đã chủ động nôn nhằm giảm tác động của chất gây ảo giác. Về phần Bill Paxton, nam diễn viên quyết định quay về uống cả một thùng bia sau khi chứng kiến cảnh phòng cấp cứu chật kín người.

Cho đến nay, danh tính người đã pha PCP vào món súp vẫn là một bí ẩn.

Khi được hỏi liệu có biết ai là thủ phạm hay không, Billy Zane trả lời đầy ẩn ý: "Tôi không thể xác nhận cũng không thể phủ nhận". Tuy nhiên, nam diễn viên nhanh chóng giải thích rằng bản thân không có mặt tại hiện trường vào tối hôm đó, bởi đoàn phim khi ấy đang quay những phân cảnh ở bối cảnh hiện đại, thay vì các cảnh lấy bối cảnh năm 1912 có sự xuất hiện của nhân vật Caledon Hockley do anh đảm nhận.

Trong Titanic, Billy Zane vào vai Caledon Hockley, vị hôn phu giàu có của Rose, nhân vật do Kate Winslet thủ vai. Caledon Hockley cũng chính là đối thủ trong chuyện tình tay ba với chàng họa sĩ nghèo Jack Dawson do tài tử Leonardo DiCaprio đảm nhận.

Mối quan hệ giữa ba nhân vật phát triển trên con tàu Titanic năm 1912 và lên đến cao trào khi Caledon Hockley cầm súng truy đuổi Rose và Jack giữa lúc con tàu đang chìm.

Một số người phát hiện sớm dấu hiệu bất thường

Billy Zane cho biết nữ diễn viên Gloria Stuart, khi đó đã 86 tuổi và đảm nhận vai Rose lúc về già trong những phân cảnh hiện đại, may mắn không sử dụng món súp bị pha chất gây ảo giác.

Nhiều câu chuyện hậu trường của Titanic vẫn liên tục được các thành viên đoàn phim chia sẻ sau nhiều năm, góp phần làm tăng sức hút cho bộ phim huyền thoại Ảnh: Reuters

Nam diễn viên kể lại rằng một số người sớm nhận ra cơ thể có dấu hiệu bất thường nên bình tĩnh chờ tác dụng của chất này qua đi: "Những ai sớm nhận ra mình đang chịu tác động của chất gây ảo giác đều nghĩ: Được rồi, cứ bình tĩnh vượt qua chuyện này. Còn những người không nhận ra điều gì đang xảy ra thì thực sự rất hoảng sợ. Ít nhất đó là những gì tôi được nghe kể lại". Anh cũng hài hước đùa rằng chính sự cố này mới là "bí mật thực sự tạo nên thành công của bộ phim".

Trước khi qua đời, Bill Paxton cũng từng chia sẻ về sự cố này trong chương trình Larry King Now năm 2015. Nam diễn viên nhớ lại cảnh anh và đạo diễn James Cameron cùng khoảng 150 thành viên đoàn làm phim đổ đến phòng cấp cứu của một bệnh viện nhỏ ở Dartmouth, bang Nova Scotia (Canada), vào khoảng 1 giờ sáng. "Có người hoảng loạn, có người nhảy múa, cũng có người phấn khích tột độ", Bill Paxton kể.

Ban đầu, anh và James Cameron cho rằng cả đoàn đã bị ngộ độc thực phẩm: "Tôi biết mình đang bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó rất mạnh. Chúng tôi nghĩ có thể sò bị nhiễm độc thần kinh. Chúng tôi không biết chính xác đó là gì, chỉ đoán rằng những con sò có thể đã bị để ngoài nắng quá lâu".

Tuy nhiên, khi chứng kiến hàng trăm đồng nghiệp xếp hàng chờ khám tại bệnh viện, Bill Paxton quyết định không ở lại: "Tôi nói với Jim rằng mình sẽ không tiếp tục chờ ở đây nữa. Mọi thứ quá hỗn loạn. Tôi sẽ đi bộ về trường quay, mua một thùng bia rồi uống hết. Và đúng là tôi đã làm như vậy. Thật kỳ lạ, nó dường như giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn".