Lá thư của hành khách sống sót trong thảm họa Titanic được bán giá kỷ lục

Lá thư của ông Gracie được bán giá cao chưa từng thấy ẢNH: AP

Tờ The Guardian ngày 27.4 đưa tin lá thư của một người sống sót trong thảm họa chìm tàu Titanic vừa được bán với mức giá kỷ lục là 300.000 bảng Anh (10,4 tỉ đồng) tại một cuộc đấu giá ở Wiltshire (Anh).

Hành khách Archibald Gracie là tác giả cuốn The Truth about the Titanic (Sự thật về tàu Titanic) mô tả trải nghiệm của ông về thảm kịch. Tàu Titanic chìm trong khoảng 2 giờ 40 phút sau khi va phải tảng băng trôi vào ngày 14.4.1912 khi đang trên đường từ Southampton (Anh) đến New York (Mỹ) khiến 1.503 người thiệt mạng.

Lá thư vừa được bán đấu giá ghi ngày 10.4.1912 - ngày ông Gracie lên tàu - được đóng dấu bưu điện Queenstown lúc 15 giờ 45 chiều ngày 11.4 và tại London vào ngày 12.4. Thư được ông viết cho một người quen và người bán đấu giá là cháu của người quen này.

"Đó là một con tàu tuyệt vời nhưng tôi sẽ đợi đến khi kết thúc hành trình của mình trước khi đưa ra đánh giá về nó", lá thư viết.

Lá thư trên được bán với giá gấp 5 lần mức giá dự kiến là 60.000 bảng Anh bởi nhà đấu giá Henry Aldridge and Son of Devizes (Anh) hôm 26.4. Đây là mức giá cao nhất từ trước tới nay đối với một bức thư được viết trên tàu Titanic. Người mua là một nhà sưu tập tư nhân tại Mỹ, với danh tính chưa được tiết lộ.

"Không bao giờ là cường điệu khi nói về độ hiếm của lá thư. Nó được viết bởi một trong những người sống sót có uy tín nhất, với nội dung tuyệt vời và trên chất liệu hiếm nhất, một tấm thiệp thư. Một tác phẩm thực sự đặc biệt đạt chuẩn bảo tàng", theo nhà đấu giá.

Ông Gracie mất vào ngày 2.12.1912 vì biến chứng tiểu đường, chưa đầy 8 tháng sau khi sống sót trong vụ chìm tàu Titanic. Trước đó, sức khỏe ông bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất nhiệt trong vụ chìm tàu và ông chưa từng hồi phục.