Siêu phẩm 'Titanic' trở lại màn ảnh rộng sau 25 năm

Titanic được xem là một trong những tác phẩm kinh điển của lịch sử điện ảnh

Ra mắt vào cuối năm 1997, Titanic của đạo diễn James Cameron lập tức trở thành cái tên "làm mưa làm gió" tại phòng vé toàn cầu và nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim tình cảm thành công bậc nhất lịch sử điện ảnh. Nhân kỷ niệm 25 năm ra mắt bộ phim, Titanic trở lại phòng vé thế giới với định dạng 3D chất lượng và độ phân giải cao. Đây là dịp người hâm mộ của "bom tấn" kinh điển này một lần nữa đắm chìm trong câu chuyện tình đầy cảm xúc của Jack và Rose. Cùng với đó, thế hệ khán giả trẻ có cơ hội được thưởng thức siêu phẩm nổi tiếng này trên màn ảnh rộng.



Với thành công vang dội của hàng loạt tác phẩm mà mới đây nhất là Avatar: The Way of Water, đạo diễn James Cameron chính là bảo chứng cho trải nghiệm điện ảnh choáng ngợp bậc nhất màn ảnh rộng. Sau 25 năm, khán giả lại được hòa mình vào bối cảnh đầy mê hoặc của Titanic - con tàu sang trọng và hoành tráng nhất thế giới đầu thế kỷ 20. Từng góc máy, từng khung hình trong phim đều được làm mới để trở nên rực rỡ và sắc nét hơn phiên bản cũ. Sự cải tiến về mặt hình ảnh đưa người xem bước vào chuyến hải trình kéo dài 3 tiếng đồng hồ với những khung hình mãn nhãn.

Thời đóng Titanic, Leonardo DiCaprio và Kate Winslet là hai diễn viên trẻ ít tên tuổi. Chính câu chuyện tình yêu lãng mạn, kịch tính kiểu Romeo và Juliet trên boong tàu đã biến họ thành những ngôi sao hạng A ở Hollywood như hiện tại

Titanic là một thiên tình ca đầy lôi cuốn, cảm xúc, từng tiêu tốn biết bao giấy mực của giới chuyên môn lẫn truyền thông. Sau 25 năm, phim vẫn còn nhận được sự quan tâm của công chúng yêu điện ảnh hiện đại. Tác phẩm là câu chuyện về chàng họa sĩ nghèo Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) vô tình đi "ké" tàu Titanic và phải lòng nàng tiểu thư Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet). Cả hai đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, lãng mạn bất chấp sự ngăn cách bởi giai cấp, địa vị. Hình ảnh cả hai đứng trên mũi tàu hay thảm kịch cuối phim đã trở thành khoảnh khắc kinh điển trên màn ảnh, làm lay động trái tim của biết bao khán giả khắp thế giới và trở thành đề tài bàn luận suốt nhiều năm về sau.

Thời điểm ra mắt, Titanic là một canh bạc lớn của nhà sản xuất với kinh phí lên đến 200 triệu USD. Việc tái hiện thảm họa chìm tàu kinh hoàng bậc nhất lịch sử hàng hải lên màn ảnh rộng không phải là chuyện dễ dàng. James Cameron đã sử dụng những công nghệ và cách làm phim tiên tiến nhất lúc bấy giờ để mang đến những hình ảnh hoành tráng nhất về con tàu Titanic. Kết quả, cả thế giới đã phải choáng ngợp với phần hình ảnh quá ấn tượng của bộ phim.

Titanic thắng lớn trên mặt trận phòng vé đồng thời "càn quét" hàng loạt giải thưởng danh giá

Vừa được trình làng, Titanic lập tức trở thành cơn sốt phòng vé và nhanh chóng trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất lịch sử suốt 12 năm trước khi bị chính Avatar của James Cameron soán ngôi. Tính đến thời điểm hiện tại, phim sở hữu tổng doanh thu gần 2,2 tỉ USD, đứng thứ 3 trong danh sách những tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại. Không chỉ thắng lớn trên mặt trận thương mại, tác phẩm còn được giới phê bình đánh giá cao và đem về hàng loạt giải thưởng danh giá. Đặc biệt, phim thắng 11 giải Oscar ở các hạng mục quan trọng: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất…

Titanic cũng trở thành bệ phóng đưa tên tuổi của Leonardo DiCaprio lẫn Kate Winslet nổi tiếng khắp thế giới. Màn trình diễn xuất sắc trong phim còn giúp họ đem về nhiều đề cử, giải thưởng danh giá.

Titanic dự kiến trở lại rạp chiếu từ ngày 10.2.