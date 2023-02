Hé lộ vai diễn của cháu gái Charlie Chaplin trong ‘Avatar 3’

Trong khi Avatar: The way of water vẫn còn đang thống trị phòng vé toàn cầu với tổng doanh thu lên đến 2,13 tỉ USD, nhà sản xuất Jon Landau đã bắt đầu "nhá hàng" nhiều chi tiết thú vị về các phần sau của thương hiệu phim đình đám này. Theo lời Jon Landau chia sẻ với Empire, đạo diễn James Cameron đã hoàn thành việc ghi hình Avatar 3 và một phần Avatar 4. Thành tích doanh thu "khủng" của Avatar: The way of water cũng đã "bật đèn xanh" để ê kíp chuẩn bị sản xuất phần thứ 5.

Oona Chaplin sẽ vào vai Varang - nữ thủ lĩnh của tộc "Người Tro" hung hãn và thiện chiến 20th Century Picture, Shutterstock

Bên cạnh đó, nhà sản xuất Avatar cũng lần nữa xác nhận sự góp mặt của nữ diễn viên Oona Chaplin trong phần phim thứ 3. Nhà sản xuất Jon Landau tiết lộ cháu gái của "vua hài" Charlie Chaplin sẽ vào vai Varang - nữ thủ lĩnh của tộc "Người Tro" trên hành tinh Pandora. Đây là một bộ tộc người Na'vi mới mà James Cameron sẽ giới thiệu đến khán giả trong Avatar 3. Được biết, bộ tộc này sinh sống ở vùng núi lửa, có bản tính vô cùng hung hãn.

"Thế giới người trái đất có người tốt và có người xấu. Và phía người Na'vi cũng vậy. Chúng tôi muốn đem đến một góc nhìn đa chiều hơn cho khán giả về thế giới của người Na'vi ở phần sau của Avatar. Thông thường, sẽ chẳng ai tự nhận mình xấu xa cả. Vậy đâu là nguyên nhân sâu xa khiến chúng ta đi đến bước đường đó? Avatar 3 sẽ dần trả lời những thắc mắc này", Jon Landau nói.

Trước màn "nhá hàng" trên, khán giả đồn đoán có khả năng cao Oona Chaplin sẽ trở thành phản diện chính trong phần phim mới. Người hâm mộ loạt phim cũng tỏ vẻ phấn khích khi sắp được gặp gỡ một nữ thủ lĩnh cá tính người Na'vi. Nhiều giả thuyết cũng được đặt ra về một cuộc nội chiến nảy lửa sẽ diễn ra giữa các tộc người Na'vi.

Oona Chaplin trong Games of Thrones HBO

Nét đẹp hoang dại và ma mị của Oona Chaplin được đánh giá rất phù hợp cho vai diễn nữ thủ lĩnh người Na'vi The Dots

Oona Chaplin là cháu gái ruột của huyền thoại Charlie Chaplin. Nữ diễn viên được nhiều người biết đến thông qua vai diễn hoàng hậu Talisa Stark trong bộ phim truyền hình ăn khách Game of Thrones. Ngoài ra, cô cũng từng tham gia vai chính trong sêri chương trình truyền hình Taboo của diễn viên Anh Tom Hardy, phim truyền hình Black Mirror của đạo diễn Charlie Brooker. Oona Chaplin cũng để lại ấn tượng trên màn ảnh rộng qua bộ phim lãng mạn The longest ride (tựa Việt: Con đường bất tận) ra mắt hồi năm 2015. Vai diễn nữ thủ lĩnh Varang trong Avatar 3 được kỳ vọng sẽ mang đến cho Oona Chaplin một cú bật trong sự nghiệp.

Avatar 3 dự kiến sẽ trình làng vào ngày 20.12.2024. Bên cạnh một vài nhân tố mới, các diễn viên trụ cột như Sam Worthington, Zoe Saldana hay Sigourney Weaver sẽ quay trở lại. Phía nhà sản xuất Avatar cũng hé lộ đến Avatar 4, dòng thời gian sẽ có một bước nhảy vọt. Trong khi đó, Avatar 5 sẽ lấy bối cảnh ngay tại trái đất.