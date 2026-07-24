Thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 trình diễn bikini gây tranh luận, ban tổ chức nói gì?

Top 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 nóng bỏng trong phần thi trình diễn bikini Ảnh: BTC

Ngày 23.7, phần thi Best in Swimsuit thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra tại TP.HCM. Trong phần trình diễn, mỗi thí sinh giới thiệu tên, số báo danh, đơn vị đại diện cùng các thông tin cơ bản. Phần thi nhằm đánh giá sự chuẩn bị, phong thái, kỹ năng trình diễn và khả năng làm chủ sân khấu của thí sinh.

Ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2026 tại sự kiện gồm Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Võ Lê Quế Anh và nhà thiết kế Ivan Trần.

Màn tạo dáng bikini của thí sinh đang gây tranh luận trên mạng xã hội Ảnh: Chụp màn hình

Trong phần thể hiện của mình, thí sinh Emoura Phạm gây chú ý khi thực hiện động tác chống người trên thành hồ bơi, kết hợp tạo dáng với những tư thế "lạ". Màn trình diễn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn ý kiến trái chiều chỉ sau ít giờ đăng tải. Bên cạnh những ý kiến cho rằng thí sinh tạo điểm nhấn, không ít bình luận nhận xét phần thể hiện này chưa phù hợp, cho rằng các động tác thiên về phô diễn hình thể và thiếu sự tinh tế, thậm chí là phản cảm.

Phản hồi của ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026

Trước những ý kiến trái chiều xoay quanh phần trình diễn của thí sinh tại vòng thi Best in Swimsuit, ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 cho biết đã ghi nhận trường hợp một thí sinh có phần thể hiện khác với nội dung được trình bày trong buổi tổng duyệt.

Hình ảnh một số thí sinh trong vòng thi Best in Swimsuit Ảnh: BTC

"Trong các buổi tập và tổng duyệt, ban tổ chức cùng ban chuyên môn luôn yêu cầu thí sinh trình diễn đầy đủ các kỹ năng, động tác và ý tưởng dự kiến thể hiện trên sân khấu. Đây là cơ sở để ban tổ chức góp ý, tư vấn, điều chỉnh, đồng thời bảo đảm các tiết mục phù hợp với tiêu chí cuộc thi và định hướng chung của chương trình. Tuy nhiên, tại đêm thi chính thức, một thí sinh đã bổ sung hoặc thay đổi một số động tác so với nội dung thể hiện ở buổi tổng duyệt", đại diện ban tổ chức phản hồi Thanh Niên.

Theo ban tổ chức, sự thay đổi này có thể xuất phát từ chiến lược trình diễn hoặc sự sáng tạo của thí sinh, khiến phần thi không còn đúng với nội dung đã được thống nhất.

Ban tổ chức khẳng định luôn tôn trọng cá tính và tinh thần sáng tạo của mỗi thí sinh. Tuy nhiên, để bảo đảm tính chuyên nghiệp, sự thống nhất và định hướng của cuộc thi, mọi phần trình diễn đều phải được duyệt về ý tưởng và hoàn thiện trong quá trình tổng duyệt.

Đơn vị tổ chức cũng cho biết sẽ tăng cường phối hợp, giám sát các khâu tập luyện, tổng duyệt và biểu diễn ở những vòng thi tiếp theo nhằm hạn chế các thay đổi ngoài nội dung đã được thống nhất. Đồng thời, ban tổ chức ghi nhận những ý kiến đóng góp từ khán giả và các cơ quan truyền thông để tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, hướng đến các phần thi chỉn chu, chuyên nghiệp và phù hợp với những giá trị mà cuộc thi theo đuổi.

Top 5 người đẹp trình diễn bikini ấn tượng và nổi bật Ảnh: BTC