Sắc vóc nữ du học sinh Mỹ gây chú ý tại Miss Grand Vietnam

Nguyễn Ngọc Phương Thảo được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật của Miss Grand Vietnam 2026 Ảnh: NVCC

Trong top 30 Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026, Nguyễn Ngọc Phương Thảo là cái tên gây chú ý. Sở hữu gương mặt sắc sảo, chiều cao nổi bật cùng thần thái tự tin, thí sinh sinh năm 2005 mang đến hình ảnh một cô gái trí thức, năng động, hiện đại.

Người đẹp 10X còn có thành tích học tập ấn tượng khi từng hai lần liên tiếp giành ngôi vô địch cuộc thi lập trình quốc tế WeCode International Champion vào các năm 2018 và 2019, giải nhất Tin học trẻ cấp thành phố, giải ba Khoa học Kỹ thuật TP.Đà Nẵng 2020. Cô từng đại diện học sinh TP.Đà Nẵng trình bày ý tưởng khoa học - công nghệ tại APEC 2017. Hiện tại, Phương Thảo là sinh viên năm 3 theo học ngành Quản trị Kinh doanh và Khoa học Máy tính tại Đại học San Jose State (Mỹ).

Chia sẻ với chúng tôi, Phương Thảo cho biết khi đến với Miss Grand Vietnam 2026, cô mong muốn đại diện cho hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam trí tuệ, giàu lòng nhân ái và luôn mang trong mình khát vọng chinh phục ước mơ. Với cô, cuộc thi là cơ hội để bứt phá khỏi những giới hạn của bản thân và biến những hoài bão lớn thành hành động thực tế.

Nhan sắc quyến rũ của Phương Thảo ở tuổi 21 Ảnh: NVCC

Đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh và Khoa học Máy tính tại Mỹ, Nguyễn Ngọc Phương Thảo khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định tạm gác việc học để trở về Việt Nam tham gia Miss Grand Vietnam. Người đẹp sinh năm 2005 chia sẻ rằng mỗi người đều có một lý tưởng riêng. Với cô, ước mơ lớn nhất là chứng minh được rằng một cô gái theo đuổi con đường tri thức hoàn toàn có thể mang trong mình niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng.

"Tôi luôn đề cao giáo dục và chưa bao giờ từ bỏ hành trình học tập. Theo kế hoạch, tôi sẽ hoàn thành bằng cử nhân vào năm 2027, sau đó sẽ tiếp tục theo học thạc sĩ. Thế nhưng, cơ hội đứng trên sân khấu Miss Grand Vietnam để tỏa sáng và đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ thì chỉ có một trong đời. Chính vì thế, tôi lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn, đối mặt với thử thách này vì không muốn thanh xuân của mình phải nuối tiếc nói hai chữ 'giá như'. Và hơn hết, một cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn như Miss Grand Vietnam chính là lớp học 'kỹ năng mềm' quý giá mà không trường đại học nào ở Mỹ có thể giảng dạy", cô chia sẻ.

Mục tiêu của Phương Thảo tại Miss Grand Vietnam

Sở hữu nền tảng học vấn nổi bật cùng nhiều năm tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, Phương Thảo mong muốn mang đến một hình ảnh khác biệt so với khuôn mẫu truyền thống của các thí sinh sắc đẹp. Cô hy vọng tư duy logic, khả năng phân tích và sự sắc sảo của người làm khoa học sẽ giúp mình tiếp cận các vấn đề xã hội theo hướng thực tiễn và hiệu quả hơn. Đồng thời, người đẹp 21 tuổi cũng mong câu chuyện của bản thân sẽ trở thành nguồn cảm hứng để nhiều bạn nữ tự tin theo đuổi các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật.

Người đẹp sinh năm 2005 mong muốn mang đến hình ảnh cô gái đại diện cho vẻ đẹp hiện đại, tự tin và bản lĩnh Ảnh: NVCC

Đến với cuộc thi, Phương Thảo không chỉ đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu mà còn mong muốn có cơ hội dùng tiếng nói của mình chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Cô kỳ vọng có thể góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển. Thí sinh quê Đà Nẵng bày tỏ: "Tôi muốn dùng chính câu chuyện của mình để chứng minh rằng, một cô gái mê khoa học, thích làm việc với các thuật toán khô khan hoàn toàn có thể tự tin tỏa sáng tại một cuộc thi hoa hậu. Tôi hy vọng hành trình này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ mạnh dạn bứt phá khỏi giới hạn và tự tin định nghĩa bản thân theo cách riêng của mình".

Theo Phương Thảo, trong hành trình của một hoa hậu, nhan sắc có thể là chiếc chìa khóa mở cánh cửa đến với công chúng, nhưng chính tri thức mới là yếu tố tạo nên sức ảnh hưởng lâu dài. Với cô, tri thức không chỉ làm nên chiều sâu trong từng lời nói mà còn giúp chuyển hóa lòng trắc ẩn thành những giải pháp thiết thực cho cộng đồng. Dù nhan sắc có thể thay đổi theo năm tháng, một hoa hậu có tri thức vẫn sẽ luôn được công chúng ghi nhớ như một nhà hoạt động xã hội hoặc một người truyền cảm hứng, ngay cả khi nhiệm kỳ đã khép lại.

Nếu có cơ hội tiến sâu tại Miss Grand Vietnam, điều Phương Thảo mong muốn nhất là được khán giả nhớ đến như một "cô bé mọt sách" đầy bản lĩnh. Một cô gái vốn quen gắn bó với giảng đường và những trang sách nhưng đã đủ dũng cảm để phá vỡ giới hạn của chính mình, bước lên sân khấu lớn và theo đuổi ước mơ. Cô tin rằng tri thức chính là bệ phóng để mỗi người tự tin bứt phá, hoàn thiện bản thân và chạm đến những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống.