Tranh cãi vụ thí sinh hoa hậu biểu diễn áo tắm trước học sinh nhỏ tuổi

Mới đây, trên một diễn đàn đăng tải hình ảnh trong khuôn khổ một cuộc thi nhan sắc. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, hình ảnh một thí sinh diện áo tắm trình diễn được nhiều người quan tâm. Điều đáng nói là việc ngồi ở hàng ghế đầu có những em nhỏ mặc đồng phục, khiến dân mạng cho rằng khâu cuộc thi tổ chức như vậy là không phù hợp, đồng thời lên tiếng phản ứng gay gắt.

Nhiều người nhận ra đây là hình ảnh của cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam và lên tiếng chỉ trích ban tổ chức vì khoảnh khắc không phù hợp này.

Một tài khoản bình luận: “Gieo vào đầu các mầm non cái gì vậy không biết”. Người xem khác chia sẻ: “Không thấy lố bịch hay sao khi phô diễn 2 mảnh trước mặt các em học sinh”. Một cư dân mạng nêu quan điểm: “Quá lố và không phù hợp, nên xem lại ban tổ chức”...

Phía Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam phản hồi

Hình ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội Ảnh: Chụp màn hình

Đại diện ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 cho biết đã ghi nhận ý kiến của khán giả liên quan đến hình ảnh các em học sinh có mặt tại chương trình trong thời điểm diễn ra phần thi Người đẹp biển đảo. Đơn vị này hiểu rằng hình ảnh được lan truyền đã tạo nên những băn khoăn và cảm xúc không tích cực trong dư luận.

Đại diện ban tổ chức giải thích theo kịch bản chương trình đã được xây dựng, hoạt động trao 50 suất quà an sinh xã hội (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng) dành cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dự kiến diễn ra trong thời gian giải lao giữa hai phần thi. Sau khi nhận quà, các em sẽ trở về trước khi chương trình tiếp tục.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, để tránh việc các em phải chờ đợi ngoài trời, lực lượng điều phối đã chủ động đưa các em vào khu vực khán đài sớm hơn dự kiến khoảng 15 phút. “Đây là một quyết định phát sinh nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em, nhưng đã dẫn đến việc một số hình ảnh ghi lại cảnh các em có mặt trong thời điểm phần thi Người đẹp biển đảo đang diễn ra”, phía ban tổ chức chia sẻ.

Đơn vị này khẳng định không có chủ trương bố trí học sinh tham dự để theo dõi phần thi áo tắm, cũng không xem đây là nội dung nằm trong hoạt động dành cho các em. “Sự việc là tình huống ngoài kế hoạch phát sinh trong quá trình điều phối chương trình”, phía ban tổ chức chia sẻ.

Ban tổ chức cũng nghiêm túc nhìn nhận đây là một thiếu sót trong công tác tổ chức và điều phối, khiến hình ảnh của chương trình chưa được trọn vẹn và gây những cách hiểu không mong muốn. “Chúng tôi chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp và sẽ rà soát, điều chỉnh quy trình tổ chức để những hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và các phần thi của cuộc thi được tách biệt, phù hợp hơn trong thời gian tới”, đơn vị này cho hay.