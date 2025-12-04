Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời nghệ sĩ

Phương Linh trình diễn nóng bỏng, vắng mặt trong top 5 phần thi áo tắm

Thạch Anh
Thạch Anh
04/12/2025 15:01 GMT+7

Cho thấy sự tiến bộ trong kỹ năng trình diễn, Nguyễn Hoàng Phương Linh gây tiếc nuối khi không thể ghi tên mình vào top 5 phần thi áo tắm thuộc khuôn khổ Miss Cosmo 2025.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Nguyễn Hoàng Phương Linh vắng mặt trong top 5 Người đẹp biển

ẢNH: BTC

Trong đêm thi trình diễn áo tắm thuộc khuôn khổ Miss Cosmo 2025, Nguyễn Hoàng Phương Linh gây ấn tượng khi diện thiết kế cắt xẻ táo bạo khoe đường cong gợi cảm. Người đẹp 9X trình diễn tự tin trong sự cổ vũ của mọi người. Phương Linh có hình thể ấn tượng với chiều cao 1,75 m, kỹ năng catwalk được cải thiện rõ nhờ quá trình rèn luyện cùng siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Phần thể hiện của Phương Linh được đánh giá cao. Nhiều cư dân mạng nhận xét cô thuộc nhóm ứng viên trình diễn tốt tại cuộc thi. Do đó, việc người đẹp sinh năm 1999 vắng mặt trong top 5 Best in swimsuit khiến khán giả tiếc nuối. 5 cô gái được gọi tên là người đẹp đến từ Panama, Myanmar, Ấn Độ, Brazil và Mexico.

Theo ban tổ chức, đây là phần thi mang dấu ấn của Miss Cosmo 2025 tại cố đô Huế. Hoạt động không chỉ tôn vinh kỹ năng catwalk và vẻ đẹp hình thể, mà còn tạo cơ hội để thí sinh thể hiện bản lĩnh, tinh thần tích cực và nguồn năng lượng của những người đẹp đang từng bước tiến gần hơn đến chiếc vương miện.

Phương Linh trình diễn nóng bỏng, vắng mặt trong top 5 phần thi áo tắm - Ảnh 3.

Nguyễn Hoàng Phương Linh cho thấy sự tiến bộ về kỹ năng catwalk trong phần thi Người đẹp thời trang

ẢNH: BTC

Phương Linh thể hiện ra sao ở Miss Cosmo?

Trước đó, Phương Linh cũng gây tiếc nuối khi vắng mặt trong top 5 Người đẹp thời trang. Vòng thi này diễn ra ở quảng trường Ngọ Môn (Huế), với màn tranh tài của hơn 70 người đẹp. Các ứng viên cùng trình diễn bộ sưu tập thời trang thu đông của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, lấy cảm hứng từ Đại nội và kinh thành Huế. Bộ sưu tập được ví như một cầu nối tinh tế giữa quá khứ và hiện tại, nơi thời trang trở thành lăng kính đưa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.

Trong vòng thi này, Nguyễn Hoàng Phương Linh diện thiết kế váy dạ hội hiện đại với phom dáng ôm sát tôn đường cong. Phần họa tiết đính kết trải dọc thân váy, điểm xuyết chi tiết lông vũ tạo độ chuyển động mềm mại ở phần tà và vai. Dù gặp chút sự cố khi trình diễn song người đẹp sinh năm 1999 vẫn bình tĩnh xử lý, nhận được lời khen ngợi từ khán giả. 

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Phong cách thời trang của Phương Linh tại Miss Cosmo

ẢNH: FBNV

Nguyễn Hoàng Phương Linh sinh năm 1999, đến từ TP.HCM. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 87-65-91. Tân hoa hậu tốt nghiệp Đại học Washington (Mỹ) với điểm trung bình tích lũy của tất cả các môn học (GPA) 3.6/4.0, đồng thời từng hoàn thành chương trình cao đẳng ngành Kinh doanh tại Houston với GPA 3.95/4.0. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, Phương Linh là chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin.

Từ khi nhập cuộc, Phương Linh cho thấy sự chỉn chu về phong cách thời trang, tự tin khi giao tiếp với bạn bè quốc tế nhờ vốn tiếng Anh tốt. Người đẹp cho biết bản thân đã có quãng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và tràn đầy năng lượng trong hành trình chinh phục vương miện Miss Cosmo 2025.

Theo Phương Linh, các ứng viên năm nay đầu tư mạnh, tiềm năng, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực hết mình qua từng vòng thi. “Trong hành trình này, tình yêu dành cho Việt Nam là nguồn động lực để tôi tự tin hơn, để giới thiệu cho bạn bè thế giới biết về văn hóa, con người Việt Nam hiện nay”, ứng viên 26 tuổi chia sẻ.

Sau Người đẹp thời trang và vòng thi áo tắm, Nguyễn Hoàng Phương Linh và các thí sinh tiếp tục tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo, trước khi bước vào bán kết ngày 17.12 và chung kết ngày 20.12.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
