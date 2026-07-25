Chủ nhân 'vương miện 3 tỉ kiểm định toàn kim cương giả' lên tiếng

Diệu Vân sẵn sàng giao vương miện cho cơ quan chức năng

Sau khi đoạn clip kiểm định vương miện 3 tỉ đồng nhưng toàn kim cương giả gây xôn xao mạng xã hội. Nguyễn Thị Diệu Vân (nghệ danh của Nguyễn Thị Thảo) - chủ nhân của đoạn clip chính thức lên tiếng về câu chuyện này.

Diệu Vân khẳng định mình không cố ý tạo scandal để gây chú ý Ảnh: M.H

Diệu Vân cho biết đoạn clip được thực hiện từ năm 2023, tuy nhiên thời điểm đó cô gặp quá nhiều áp lực vì bị ban tổ chức tước danh hiệu cùng những yếu tố khách quan khác nên chưa đăng tải đoạn clip này lên mạng.

Cô nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình khơi mào mọi chuyện lên để nổi tiếng, có thể đó là suy nghĩ của họ. Tôi là kiến trúc sư, thỉnh thoảng đi chụp ảnh, quay clip hoặc ra nhạc đi hát, tôi có nhiều công việc khác nên danh hiệu hoa hậu đối với tôi đâu là gì. Đó là sự cố ảnh hưởng đến danh dự của mình thì việc gì mình phải khơi mào chỉ để "đánh bóng" tên tuổi, nói vậy rất vô lý".

Diệu Vân tâm sự rằng sau khi đăng quang, cô không nhận được bất kỳ công việc nào từ bất kỳ hoạt động hay cơ hội làm việc nào từ ban tổ chức. Người đẹp 9X cũng bức xúc vì bị nhiều nhà tài trợ làm phiền do ban tổ chức không thanh toán các khoản tiền còn thiếu sau khi cuộc thi kết thúc.

Diệu Vân cho biết thời điểm bị tước danh hiệu cô rất sốc Ảnh: M.H

Ngoài ra, Diệu Vân cho biết cũng từng làm việc với ban tổ chức để tìm hiểu lý do họ tước danh hiệu của cô. "Mình có hỏi ban tổ chức lý do vì sao thì họ nói thứ nhất là mình không hợp tác, không cung cấp hình ảnh. Tuy nhiên, không có show đi thì làm gì có hình ảnh, mình cũng không có tiền để tự chi cho việc đi show", Diệu Vân nói.

"Thứ hai, câu chuyện về bộ tóc giả. Tôi nhớ là bên công ty cho một bạn thí sinh mượn một bộ tóc giả xong bạn ấy để lại khách sạn và về nước. Họ nhờ trợ lý của tôi đến lấy nhưng sau đó bảo rằng tôi đã tráo bộ tóc giả đó. Tôi thấy rất vô lý. Thứ ba, khi nhà tài trợ trang phục không liên hệ được với ban tổ chức để thanh toán tiền làm mất trang phục thì họ làm phiền mình. Kể cả nhà hàng cũng gọi hỏi tôi ban tổ chức đâu mà không trả tiền. Tôi nhắn tin thì ban tổ chức trả lời còn nhà tài trợ thì không, nên tôi chụp tin nhắn trao đổi với ban tổ chức gửi cho bên tài trợ. Thế là họ nói tôi tiết lộ thông tin bảo mật, tôi thấy những điều này quá vô lý", người đẹp 9X nói thêm.

Đoạn clip kiểm định vương miện thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Ảnh: NVCC

Ở thời điểm xảy ra mâu thuẫn, Diệu Vân cũng có nhờ đến luật sư và người quen để liên hệ địa điểm tổ chức nhờ họ can thiệp nhưng bất thành. "Tôi muốn khởi kiện để lấy lại danh dự cho bản thân và không muốn những người tiếp theo rơi vào hoàn cảnh như mình", người đẹp 9X nhấn mạnh.

Hiện tại, Diệu Vân vẫn còn giữ tất cả những vật phẩm đăng quang và sẵn sàng cung cấp mọi thứ cho cơ quan chức năng. Cô cũng sẵn sàng đối chất với ban tổ chức trước pháp luật.

Cuộc thi Miss Business Global 2023 (Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu) diễn ra từ tháng 12.2022 đến ngày 21.3.2023. Trong đêm chung kết, 16 thí sinh đến từ các quốc gia trải qua ba vòng thi bao gồm trình diễn trang phục dân tộc của quốc gia mình, trình diễn trang phục áo dài Việt Nam và trình diễn trang phục dạ hội. Sau khi Nguyễn Thị Thảo bị tước vương miện, á hậu 1 là người đẹp Latvia - Alisa Miskovska được đôn lên thay thế vị trí hoa hậu.