'Vương miện 3 tỉ kiểm định toàn kim cương giả': Luật sư nói gì?

Thời gian qua, vụ ồn ào kiểm tra 'vương miện 3 tỉ toàn kim cương giả' được nhiều người quan tâm. Bên cạnh chờ đợi phản hồi của phía ban tổ chức, hoa hậu... nhiều người cũng đặt vấn đề về tính pháp lý của vụ việc.

Chia sẻ của luật sư

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Hà Thị Kim Liên (Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam) cho biết theo quy định, trường hợp ban tổ chức hoặc đơn vị liên quan truyền thông rằng vương miện có giá trị hàng tỉ đồng trong khi giá trị thực tế không đúng như thông tin đã công bố có thể bị xem xét là hành vi quảng cáo không đảm bảo tính trung thực hoặc gây nhầm lẫn cho công chúng, nếu thông tin về giá trị của vương miện được sử dụng như một nội dung quảng cáo nhằm thu hút thí sinh, khán giả, nhà tài trợ hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ồn ào liên quan đến chiếc vương miện Miss Business Global 2023 đang được nhiều người quan tâm Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, luật sư cũng nêu rõ việc xác định có hay không hành vi vi phạm cần được đánh giá trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ cụ thể của vụ việc, bao gồm cách thức công bố thông tin, căn cứ xác định giá trị của vương miện, mục đích sử dụng thông tin trong hoạt động quảng cáo và mức độ ảnh hưởng của thông tin đó đối với nhận thức, quyết định của công chúng.

Luật sư cũng cho hay, mức độ ảnh hưởng về quyền lợi của khán giả và thí sinh đoạt giải trong trường hợp này phụ thuộc vào việc thông tin về giá trị vương miện có phải là một nội dung quảng cáo, cam kết của ban tổ chức hay không.

Đối với thí sinh đoạt giải, quyền lợi pháp lý được xác định trước hết trên cơ sở thể lệ cuộc thi, hợp đồng, quy chế và các cam kết chính thức của ban tổ chức. Theo Điều 3 bộ luật Dân sự năm 2015 thì "nguyên tắc thiện chí, trung thực phải được bảo đảm trong quá trình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự"; đồng thời, theo Điều 385 bộ luật Dân sự năm 2015 "Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự". Nếu ban tổ chức đã cam kết trao một giải thưởng có giá trị cụ thể nhưng trên thực tế không thực hiện đúng cam kết, thí sinh có quyền yêu cầu ban tổ chức thực hiện đúng nghĩa vụ, và/hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được thiệt hại thực tế phát sinh theo quy định.

Hình ảnh chiếc vương miện 3 tỉ đồng (giữa) đang gây xôn xao Ảnh: Q.P.P.Q cung cấp

Ngược lại, nếu thông tin về vương miện trị giá hàng tỉ đồng chỉ mang tính truyền thông, không phải là nội dung được ghi nhận trong thể lệ cuộc thi hoặc không phải là quyền lợi mà thí sinh được hưởng theo cam kết của ban tổ chức, thì các quyền dân sự của thí sinh trong bối cảnh này sẽ tương đối mờ nhạt.

"Và trong trường hợp này, vấn đề pháp lý chủ yếu đặt ra vẫn sẽ quay trở về trách nhiệm của ban tổ chức trong việc cung cấp thông tin trung thực, chính xác và không gây hiểu nhầm theo quy định tại luật Quảng cáo", luật sư Hà Thị Kim Liên phân tích.

Riêng đối với khán giả, luật sư cho rằng quyền lợi của họ có thể sẽ bị ảnh hưởng và được bảo vệ trong trường hợp được xác định là người tiêu dùng theo quy định của Khoản 1 Điều 3 luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, tức là cá nhân, tổ chức mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của mình. Nếu khán giả là người mua vé xem chung kết, mua các sản phẩm, dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch phát sinh từ hoạt động của cuộc thi thì họ có thể được xem là người tiêu dùng và được pháp luật bảo vệ.

Tuy nhiên, luật sư cho rằng cần lưu ý thêm về góc độ pháp lý: Không phải mọi khán giả đều mặc nhiên được áp dụng luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nếu họ chỉ là người theo dõi thông tin trên mạng xã hội mà không phát sinh giao dịch tiêu dùng, thì sẽ rất khó có căn cứ xác định họ là người tiêu dùng theo luật này. Trong trường hợp đó, việc xem xét trách nhiệm của ban tổ chức sẽ dựa vào quy định tại luật Quảng cáo về việc vi phạm đối với yêu cầu nội dung quảng cáo phải trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây hiểu nhầm.