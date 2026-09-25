Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

Theo NHNN, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng ngày 23.9 giảm từ 0,7 - 3,2%/năm ở những kỳ hạn dưới 1 tháng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm 2,56%/năm, 1 tuần 5,26%/năm, 2 tuần 5,45%/năm, 1 tháng 6,06%/năm. Đối với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tăng nhẹ từ 7,01%/năm lên 7,02%/năm. Kỳ hạn 6 tháng, lãi suất giảm 0,8%, xuống còn 7,38%/năm. 9 tháng giảm 0,55%/năm, xuống 8%/năm. Doanh số giao dịch tập trung chủ yếu ở không kỳ hạn với 832.071 tỉ đồng và 1 tuần với 4.350 tỉ đồng.

NHNN hoán đổi ngoại tệ tối đa 2 tỉ USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Để hỗ trợ thanh khoản tiền đồng cho thị trường, vào đầu tuần nay, nhà điều hành đã thực hiện trở lại nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với khối lượng 2 tỉ USD trong vòng 7 ngày. Theo đó, NHNN thực hiện hoán đổi theo hình thức mua USD giao ngay và bán USD kỳ hạn, với ngày giá trị của giao dịch là T+1, tức ngày 22.9. Tỷ giá mua giao ngay được công bố ở mức 24.406 đồng/USD, trong khi tỷ giá kỳ hạn là 24.412 đồng/USD, tạo ra mức chênh lệch 6 đồng/USD. Mức ngoại tệ tối đa 2 tỉ đồng, vào hơn 48.812 tỉ đồng. Các tổ chức tín dụng có nhu cầu hoán đổi ngoại tệ với NHNN. Mỗi đơn vị được đăng ký nhu cầu thực hiện hoán đổi ngoại tệ không quá 80% tổng khối lượng ngoại tệ tối đa NHNN công bố thực hiện can thiệp.

Với hạn mức tối đa 2 tỉ USD, nếu toàn bộ khối lượng này được thực hiện, số VND tương ứng theo tỷ giá mua giao ngay vào khoảng 48.812 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là quy mô ngoại tệ tối đa NHNN công bố cho phiên can thiệp và không đồng nghĩa toàn bộ hạn mức sẽ được sử dụng. Khối lượng thực tế phụ thuộc vào nhu cầu hoán đổi ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.

Như vậy, nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ là một hình thức cung ứng VND có thời hạn trong vòng 7 ngày. Các ngân hàng tạm thời bán USD giao ngay cho NHNN để nhận VND phục vụ nhu cầu vốn ngắn hạn, sau đó mua lại số ngoại tệ này khi hợp đồng đáo hạn. Vì vậy, lượng tiền được cung ứng thông qua kênh hoán đổi chỉ mang tính tạm thời và sẽ được NHNN thu hồi sau 7 ngày.