Lãi suất cho vay bình quân tiền đồng lên 10,7%/năm

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng trong tháng 8 tăng 0,1 - 0,2%/năm so với tháng trước , lên 8,4 - 10,7%/năm. Đối với lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên tăng nhẹ 0,1%, lên khoảng 4%/năm, bằng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (4%/năm). Còn lãi suất cho vay USD bình quân đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,1- 5,4%/năm, không thay đổi so với tháng trước đó.

Lãi suất cho vay tiền đồng tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Riêng đối với lãi suất tiền gửi, dữ liệu công bố từ Ngân hàng Nhà nước cũng tăng nhẹ 0,2%, ghi nhận mức lãi suất 7,2 - 8,1%/năm ở kỳ hạn trên 24 tháng; từ 6,5 - 8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 6,1 - 7,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng.

Ở các ngân hàng thương mại, lãi suất cho vay bình quân cũng ở mức cao. Tại Techcombank, lãi suất cho vay bình quân tiền đồng ở mức 10,23%; chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân là 4%. Tại Vietcombank, lãi suất cho vay bình quân tháng 7 giảm 0,1% so với tháng 6, ở mức 7,4%/năm nhưng chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân tăng 0,1%, lên 3,7%/năm. Chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân sau khi trừ đi các chi phí liên quan hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn của nhà băng này tăng nhẹ 0,1%, lên 2,2%/năm.

Tại BIDV, lãi suất cho vay bình quân mới nhất của tiền đồng tăng 0,24%, lên 7,59%/năm; trong khi đó chênh lệch lãi suất sau khi trừ đi chi phí liên quan hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn duy trì ở mức 1,44%/năm