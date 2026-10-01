Giá vàng hôm nay 1.10.2026: Quay đầu giảm dưới 144 triệu đồng/lượng

Sáng 1.10, giá vàng trong nước quay đầu đi xuống. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng còn 140,8 triệu đồng/lượng, bán ra xuống 143,8 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Công ty Phú Quý cũng giảm 300.000 đồng khi mua vàng miếng SJC còn 140,5 triệu đồng và bán ra 143,8 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm 300.000 đồng tương tự vàng miếng như Công ty SJC mua vào xuống 140,3 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 140,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng. Riêng Tập đoàn Doji giữ nguyên giá mua vàng nhẫn là 140 triệu đồng và bán ra 144 triệu đồng… Chênh lệch giá mua bán vàng miếng cũng như vàng nhẫn tại SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng nhưng chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại Doji lên đến 4 triệu đồng.

Giá vàng sáng 1.10 quay đầu giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm gần 20 USD so với hôm qua, xuống 4.154 USD/ounce. Trong ngày cuối cùng của tháng 9, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 của Mỹ được công bố tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế được Dow Jones khảo sát khi dự báo lạm phát sẽ duy trì ở mức 3,7%. Chỉ số PCE tháng 8 tăng thấp hơn mức 3,7% của tháng 7. Đáng chú ý hơn, PCE lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ 3,3% trong tháng 7 và thấp hơn dự báo của giới kinh tế.

Giá vàng trước đó đã bật tăng trở lại sau khi khi giảm mạnh nhưng đà phục hồi bị hạn chế bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt, trong khi thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất. Theo nhiều nhà phân tích quốc tế, triển vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất đang hỗ trợ đồng USD, trong khi lợi suất vẫn ở mức cao. Vì vậy, dư địa tăng của vàng có thể khá hạn chế. Đồng USD hiện tăng lên mức cao nhất trong vài tháng, được hỗ trợ bởi diễn biến của giá dầu và đà tăng nhanh của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức gần 70%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 được dự báo lên tới 95%...