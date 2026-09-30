Giá vàng hôm nay 30.9.2026: Đồng loạt tăng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC mỗi lượng 1 triệu đồng, mua vào lên 140,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng mỗi lượng 500.000 đồng, mua vào lên 140,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua 500.000 đồng, lên 141,5 triệu đồng/lượng, bán ra giữ nguyên ở mức 142,5 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng tăng từ 700.000 đến 1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 140,2 triệu đồng, bán ra 143,2 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm nhẹ 8 USD mỗi ounce, xuống 4.174 USD sau đà phục hồi mạnh trước đó khi dữ liệu kinh tế của Mỹ vừa công bố suy yếu làm giảm bớt khả năng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 10. Số liệu việc làm trống trong cuộc khảo sát JOLTS tháng 8 giảm xuống còn 7,079 triệu từ mức 7,335 triệu trong tháng 7, thấp hơn kỳ vọng khoảng 7,225 triệu, trong khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 9 giảm xuống 81,9 từ mức 88,6, mức thấp nhất kể từ năm 2014. Dữ liệu yếu hơn và thông điệp của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang New York, John Williams, rằng "không cần phải vội vàng" đã kéo tỷ lệ tăng lãi suất tháng 10 xuống khoảng 51,5% từ mức 70,9% trước đó, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm xuống khoảng 4,89%. Tuy nhiên, sự giảm nhẹ này chỉ mang tính chất một phần. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vẫn giao dịch ở mức gần 5,25%, và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giữ ở mức gần 5,59%, tiếp tục gây áp lực lên cổ phiếu nhạy cảm với thời hạn và vàng không sinh lời.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn chưa được giải quyết, nhưng mức giá dầu cao hơn giá thị trường đã giảm bớt khi xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông cho thấy dấu hiệu phục hồi. Giá dầu thô hạ nhiệt làm giảm tác động lạm phát hỗ trợ lợi suất trái phiếu và đồng đô la, điều này đã giúp giá vàng tăng trong phiên giao dịch, nhưng bối cảnh rủi ro vận chuyển chưa được giải quyết vẫn duy trì lực mua phòng thủ đối với kim loại quý.