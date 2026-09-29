Giá vàng hôm nay 29.9.2026: Vàng miếng SJC cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 1,4 triệu đồng/lượng, mua vào 138 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng. ACB giảm 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào 139,6 triệu đồng, bán ra 142,6 triệu đồng. Còn Công ty Mi Hồng không thay đổi so với ngày trước, mua vào 140,3 triệu đồng, bán ra 141,8 triệu đồng… Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng đang ở mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Công ty SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng, mua vào 137,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,4 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 138 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng… Giá vàng trong nước cao hơn thế giới tăng lên 10,6 - 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua ẢNH: THANH XUÂN

Giá vàng thế giới tăng nhẹ 3 USD mỗi ounce sau đà giảm mạnh, lên 4.124 USD. Vàng đã mất 330 USD/ounce, tương đương 7,5% trong một tháng qua. (Kitco NewsWire) - Giá vàng giao ngay giảm mạnh do rủi ro căng thẳng tái diễn ở eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Các nhà giao dịch đã định giá khoảng 70% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10, trong khi chỉ số đô la Mỹ duy trì ở mức gần 101,16 và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đạt mức 5,23%, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Các dữ liệu tiếp theo sẽ được công bố trong tuần này như số liệu việc làm JOLTS, thu nhập cá nhân tháng 8 và chỉ số lạm phát PCE, số liệu việc làm khu vực tư nhân ADP, chỉ số sản xuất ISM và báo cáo việc làm tháng 9. Lạm phát mạnh hơn hoặc dữ liệu thị trường lao động tích cực hơn sẽ giữ cho kênh lãi suất hướng ngược lại với giá vàng, trong khi các số liệu yếu hơn sẽ kiểm tra xem đợt bán tháo đã phản ánh đủ rủi ro thắt chặt lãi suất hay chưa.