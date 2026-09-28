Giá vàng, bạc tiếp tục giảm sâu

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng SJC vào đầu giờ chiều 28.9, nâng tổng mức giảm lên 2 triệu đồng, mua vào còn 139,4 triệu đồng, bán ra 142,4 triệu đồng. Các đơn vị kinh doanh vàng khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… đồng loạt giảm giá mua vàng miếng SJC xuống 139,4 triệu đồng/lượng, bán ra 142,4 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC giảm sâu ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng liên tục được điều chỉnh giảm nhiều lần trong ngày với tổng mức giảm lên đến 1,5 - 2 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào còn 139,7 triệu đồng, bán ra 143,7 triệu đồng. Công ty Doji mua vào 139,4 triệu đồng, bán ra 142,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 139,4 triệu đồng, bán ra 142,4 triệu đồng…

Giá vàng trong nước đang trượt giảm mạnh về mức thấp nhất cách đây khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, tốc độ giảm giá của vàng trong nước vẫn chậm hơn so với kim loại quý thế giới. Giá vàng thế giới đã giảm thêm 70 USD mỗi ounce, nâng tổng mức giảm so với đầu ngày lên 128 USD/ounce (tương đương 3%), xuống 4.158 USD/ounce. Áp lực bán gia tăng khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường "diều hâu", lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở mức cao và giá năng lượng làm dấy lên lo ngại lạm phát. Thị trường hiện dự đoán khoảng 68 - 70% khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 10, khiến vàng được xem là tài sản không sinh lợi suất trở nên kém hấp dẫn hơn.

Không những vàng, giá bạc thế giới cũng giảm mạnh 5% trong ngày, mất 3,2 USD/ounce, xuống 60,97 USD/ounce. Công ty Sacombank-SBJ giảm mỗi 1,2 triệu đồng mỗi ký, mua vào còn 57 triệu đồng, bán ra 58,96 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm khoảng 2 triệu đồng mỗi kg, mua vào còn 57,06 triệu đồng, bán ra 58,86 triệu đồng… Giá bạc trong nước mất hơn 3,4% trong ngày.