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    Kinh tếNgân hàng

    Giá vàng hôm nay 28.9.2026: Giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong một tháng

    Thanh Xuân
    Thanh Xuân
    Giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh cùng kim loại quý thế giới. Vàng miếng SJC đang ở mức thấp nhất trong vòng một tháng qua.

    Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 140,4 triệu đồng, bán ra 143,4 triệu đồng. ACB giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng miếng, mua vào 141,5 triệu đồng, bán ra 144 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào 141,8 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 140,4 triệu đồng, bán ra 143,4 triệu đồng…

    Giá vàng nhẫn cũng giảm tương ứng từ vài trăm đến triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào vàng nhẫn 4 số 9 với giá 139,9 triệu đồng, bán ra 142,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 140,4 triệu đồng, bán ra 143,4 triệu đồng...

    Giá vàng hôm nay 28.9.2026: Giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong một tháng - Ảnh 1.

    Giá vàng miếng SJC giảm mạnh 1 triệu đồng mỗi lượng

    ẢNH: NGỌC THẠCH

    Giá vàng thế giới trượt giảm không phanh trong phiên giao dịch đầu tuần, mất 68 USD mỗi ounce (tương đương 1,6%), xuống còn 4.218 USD. Giá vàng cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của lợi suất cao hơn. Giá vàng đã giảm hơn 2% trong tuần trước và giảm mạnh so với mức cao gần đây. Lợi suất thực tăng làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lời, trong khi đồng đô la Mỹ mạnh hơn tạo ra một trở ngại đáng kể khác. Cục Dự trữ liên bang đang thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng đô la Mỹ đang mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng vọt lên khoảng 5,2%, mức cao nhất trong 20 năm.

    Mô hình dự báo của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, nếu các yếu tố khác không đổi, mỗi lần lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 25 điểm cơ bản sẽ dẫn đến giá vàng giảm khoảng 1,75%. Với lãi suất tăng cao, giá vàng sẽ ở mức thấp hơn 4.000 đô la một ounce.

    Nợ công của chính phủ Mỹ đã vượt quá 40.000 tỉ đô la. Mỗi điểm phần trăm tăng lên trong chi phí vay bình quân của chính phủ cuối cùng sẽ tương đương với khoảng 400 tỉ đô la chi phí lãi suất hàng năm nếu được áp dụng cho toàn bộ khoản nợ.

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