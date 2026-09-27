Giá vàng hôm nay 27.9.2026: Người mua sau một tuần lỗ đến 6,5 triệu đồng một lượng

Sáng 27.9, giá vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 3,2 triệu đồng. Cộng với chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần lỗ 6,2 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 3,2 triệu đồng sau một tuần khi còn được mua vào 140,9 triệu đồng và bán ra xuống 143,9 triệu đồng. Người mua vàng nhẫn SJC sau một tuần cũng lỗ 6,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp khác bán vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC. Chẳng hạn, vàng nhẫn tròn 4 số 9 tại Doji được mua vào là 141,5 triệu đồng và bán ra 145,5 triệu đồng, giảm 2,5 triệu đồng so với cuối tuần trước; Bảo Tín Minh Châu giảm 2,2 triệu đồng khi mua xuống 141,4 triệu đồng và bán ra 145,4 triệu đồng. Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại các công ty này vẫn tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng nên người mua bị lỗ từ 6,2 - 6,5 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng đi xuống khiến người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần ẢNH: TNO

Giá vàng thế giới lao dốc xuống 4.284 USD/ounce, giảm 93 USD so với tuần trước. Kim loại quý liên tục giảm khi những lo ngại về lạm phát dai dẳng và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao. Phát biểu của một số quan chức thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khiến kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng nâng lãi suất của cơ quan này sẽ diễn ra trong cuộc họp tháng 10. Đây là nguyên nhân tác động tiêu cực đến giá vàng.

Dù vậy vẫn có nhiều người nghĩ rằng giá vàng sẽ hồi phục trong tuần tới. Kết quả khảo sát của Kitco News với 14 nhà phân tích Phố Wall thì có 5 người, tương ứng 36% dự báo vàng sẽ bật tăng trở lại. Đồng thời cũng có 5 người, chiếm 36% nhận định kim loại quý đi ngang trong khi 4 người còn lại, tương ứng 29% cho rằng vàng sẽ tiếp tục giảm.

Tương tự, nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng cho rằng giá vàng sẽ hồi phục. Cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu hút 152 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 86 người, chiếm 57% nhận định vàng tăng trong tuần tới. Ở chiều ngược lại, có 35 người, tương đương 23% cho rằng vàng sẽ tiếp tục giảm và 31 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 20%, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.