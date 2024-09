Chỉ số giá vàng vọt tăng hơn 31%

Thời gian qua, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Theo thông tin Tổng cục Thống kê công bố hôm nay 6.9, tính đến ngày 27.8, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.495,53 USD/ounce, tăng 3,63% so với tháng 7.

Bình quân 8 tháng năm 2024, chỉ số giá vàng trong nước tăng 25,54% ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng khi các nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất vào tháng 9. Cùng với đó, xung đột địa chính trị trên thế giới và nhu cầu từ các ngân hàng T.Ư đã đẩy hoạt động mua vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 8 tăng 1,93% so với tháng trước; tăng 20,4% so với tháng 12.2023; tăng 31,05% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 25,54%.

Trên thị trường vàng, giá vàng thế giới sáng nay 6.9 bật tăng khá mạnh. Thời điểm 9 giờ cùng ngày, giá vàng thế giới giao dịch tại 2.514 USD/ounce, tương đương 76,18 triệu đồng/lượng. Nhà đầu tư đặt cược vào kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này, sau dữ liệu kinh tế mới công bố bi quan.

Trong nước, giá vàng miếng SJC giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tăng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giữ nguyên chiều mua vào là 78,5 triệu đồng/lượng và bán ra 80,5 triệu đồng. Hiện, giá mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng 100.000 đồng/lượng, đưa giá mua vào lên 77,3 triệu đồng/lượng và bán ra là 78,6 triệu đồng/lượng...