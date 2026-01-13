Chỉ số Niềm tin kinh doanh tại Việt Nam lên cao nhất 7 năm qua

Báo cáo Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 13.1 cho thấy trong quý 4/2025 đạt 80 điểm - mức cao nhất trong 7 năm qua. Kết quả này đánh dấu sự phục hồi rõ nét và bền vững của niềm tin kinh doanh, ngay cả khi môi trường kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều bất ổn.

Cụ thể, chỉ số BCI trong quý 4/2025 đã tăng vọt 13,5 điểm lên 80 điểm, khép lại giai đoạn 7 năm chịu tác động liên tiếp từ các cú sốc bên ngoài, từ đại dịch Covid-19 đến những căng thẳng thương mại toàn cầu, vốn liên tục thử thách tâm lý doanh nghiệp, bất chấp nền tảng kinh tế vĩ mô tương đối vững chắc của Việt Nam.

Niềm tin của doanh nghiệp châu Âu vào môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng cao nhất 7 năm qua ẢNH: GIA HÂN

Đây là một trong những mức tăng theo quý mạnh nhất kể từ khi BCI được triển khai vào năm 2011, phản ánh sự cải thiện rõ nét và đồng đều cả trong đánh giá về điều kiện kinh doanh hiện tại lẫn kỳ vọng cho giai đoạn tới. Trong quý 4/2025, có 65% doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại là tích cực; tỷ lệ này tăng lên 69% khi nhìn sang quý 1/2026, cho thấy đà lạc quan tiếp tục được củng cố khi bước sang năm mới. Đáng chú ý, điều kiện kinh doanh thực tế trong quý 4/2025 đã vượt cả kỳ vọng đặt ra trong quý trước đó. Khi được khảo sát vào quý 3/2025, chỉ 56% doanh nghiệp dự báo điều kiện kinh doanh của quý 4/2025 sẽ tích cực. Tuy nhiên, kết quả thực tế ghi nhận 65% đánh giá tích cực, cho thấy hiệu quả hoạt động cao hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu.

Chủ tịch EuroCham, ông Bruno Jaspaert nhận định: “Chỉ số BCI mới nhất xác nhận điều mà chúng ta đã cảm nhận rõ trong thực tiễn. Sau nhiều năm dao động quanh ngưỡng trung lập, việc đạt mốc 80 cho thấy niềm tin hiện nay không mang tính kỳ vọng đơn thuần, mà được củng cố bằng thực tế khi nhà máy duy trì hoạt động ổn định, đơn đặt hàng đang dần phục hồi và các quyết định đầu tư đang được triển khai. Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch mang tính cấu trúc, từng bước khẳng định vai trò là một động lực tăng trưởng chủ chốt, trên lộ trình vươn lên nhóm ba nền kinh tế hàng đầu ASEAN”.

Không dừng lại ở sự lạc quan ngắn hạn, khảo sát BCI quý 4/2025 cho thấy niềm tin đặc biệt mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vào triển vọng trung hạn của Việt Nam. Có tới 88% doanh nghiệp bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển tại Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030, trong đó 31% cho biết họ “rất lạc quan”. Chủ tịch Jaspaert chia sẻ: 88% có thể được xem là một con số may mắn, nhưng đối với các thành viên của chúng tôi, đó là một đánh giá hoàn toàn thực tế. Trong 5 đến 7 năm tới, nếu tận dụng tốt các cơ hội đang mở ra, Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng, vươn lên để bước vào "kỷ nguyên vàng" của tăng trưởng và chuyển đổi”.

Niềm tin này được củng cố bởi kết quả hoạt động kinh doanh tích cực. Trong năm 2025, 60% doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện so với năm 2024; đồng thời, 82% kỳ vọng hiệu quả kinh doanh sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026. Những con số này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng rằng đà phát triển hiện tại của Việt Nam không mang tính nhất thời, mà có nền tảng để duy trì bền vững trong những năm tới. Sức hấp dẫn của Việt Nam tiếp tục được củng cố bởi sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp. Có tới 87% doanh nghiệp cho biết sẵn sàng giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài khác, trong đó mức độ tự tin cao nhất đến từ nhóm doanh nghiệp quy mô lớn...