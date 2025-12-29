Bí thư Hà Nội: Tạo chuyển biến thực chất để lấy lại niềm tin của nhân dân

Yêu cầu nêu trên được Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nêu ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, diễn ra chiều 29.12.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận tại hội nghị ẢNH: VIẾT THÀNH

Cơ hội để định hình cho thủ đô 100 năm tới

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết năm 2025, với tinh thần đổi mới, đột phá, thành phố lần đầu tiên đã hoàn thành và hoàn thành vượt 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu; tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 668.000 tỉ đồng - mức cao nhất đạt được sau nhiều năm…

Nhấn mạnh bối cảnh, tình hình và những yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đặt ra cho năm 2026, Bí thư Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo, để hiện thực hóa chủ đề hành động năm 2026 "Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững", các cấp, các ngành từ thành phố xuống cơ sở cần quán triệt, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện thật tốt 12 định hướng lớn, xuyên suốt.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, ông Ngọc nhấn mạnh, cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, cải tiến lề lối làm việc, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu.

"Chúng ta đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu chịu trách nhiệm đồng bộ, xuyên suốt đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công", ông Ngọc nêu rõ.

Tiếp đó, theo ông Ngọc, cần tập trung thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, của Thường trực Chính phủ về xây dựng và đề xuất hoàn thiện thể chế, quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội…

"Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ, là cơ hội của chúng ta được sống trong thời điểm lịch sử này để đóng góp và định hình cho thủ đô 100 năm tới. Cán bộ nào thấy rằng mình chưa đủ tầm, mình không thể hoàn thành nhiệm vụ thì không nên đối phó", ông Ngọc nói.

Ý thức người tham gia giao thông ở Hà Nội được nâng lên rõ rệt sau khi camera AI đưa vào vận hành ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hà Nội không để điểm nghẽn phức tạp thêm

Bí thư Hà Nội cũng lưu ý việc triển khai hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã với 2 nhiệm vụ, đó là đảm bảo phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp, xã hội và đảm bảo kiến tạo phát triển nguồn lực đã được giao.

Bí thư Hà Nội cũng nhấn mạnh, cần tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, tạo lập không gian phát triển mới, thúc đẩy các dự án động lực chiến lược của thủ đô, Vùng thủ đô, như: trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị thể thao Olympic; cải tạo sông Tô Lịch và các sông ô nhiễm; các tuyến đường sắt đô thị; 7 cầu vượt các sông; các đường vành đai…

Cạnh đó, cần tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực theo các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trên địa bàn thủ đô, đảm bảo chuyển động từng tháng, từng quý (điển hình như các Nghị quyết số 57, số 71, số 72, số 68...).

Đồng thời cần tiếp tục tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn đã được chỉ ra, đó là ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, úng ngập, vệ sinh an toàn thực phẩm trên tinh thần không để phức tạp thêm.

Cũng theo Bí thư Hà Nội, trong thời gian vừa qua, thành phố đã nhận diện rõ nguyên nhân của từng điểm nghẽn, như: chưa quy hoạch rõ, chưa xử lý đến cùng các vấn đề về chất thải, thoát nước, giao thông, hoặc chưa phân công, phân cấp rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm chính.

Hiện nay, thành phố đang từng bước giải quyết hiệu quả trật tự đô thị (vỉa hè thông thoáng, không vứt rác bừa bãi...), ùn tắc giao thông (đã chỉ ra và giải quyết các lô cốt gây tắc nghẽn, kết hợp ứng dụng camera AI và phạt nguội...); bước đầu được nhân dân đồng tình.

Thời gian tới, Bí thư Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu từng địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung thường xuyên các nhiệm vụ được phân công; tổ chức thực hiện nghiêm túc lộ trình, kiểm tra sát sao gắn với xử lý trách nhiệm, không ra quân theo kiểu phong trào, quyết liệt thực hiện, tạo chuyển biến thực chất để lấy lại niềm tin của nhân dân.