Thời sự

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng nhất

Nguyễn Trường

11/12/2025 20:50 GMT+7

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng nhất về thành tích đặc biệt xuất sắc trong triển khai Đề án 06.

Ngày 11.12, Ban Thi đua - Khen thưởng TP.Hà Nội (Sở Nội vụ Hà Nội) đã ban hành công văn về việc đăng tải thông tin đối với trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng nhất - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.Hà Nội

ẢNH: LÊ HẢI

Nội dung công văn thể hiện, căn cứ luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14.6.2025 của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng TP.Hà Nội đăng tải thông tin để lấy ý kiến nhân dân trong việc đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng nhất đối với ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, về thành tích đặc biệt xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Trong đó, giai đoạn tháng 8.2019 - tháng 6.2024, ông Nguyễn Duy Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an; từ tháng 1.2022 đến tháng 6.2024, ông là Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ.

Các ý kiến phản hồi (nếu có) đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (địa chỉ: số 37, phố Lý Thường Kiệt, P.Cửa Nam, Hà Nội) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi đăng tải thông tin.

