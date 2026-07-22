Chỉ thị mới về tang lễ không quá 72 giờ: Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu

Ngày 22.7, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về việc lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang lễ trên địa bàn thành phố.

Theo Thành ủy Huế, bên cạnh những chuyển biến tích cực trong thời gian qua, công tác tổ chức việc tang lễ trên địa bàn vẫn còn hạn chế, bất cập như: tổ chức tang lễ quá dài ngày, đốt và rải vàng mã số lượng lớn, lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, xây dựng lăng mộ phô trương, lãng phí...

Từ bao đời nay, nhiều gia đình ở Huế tổ chức lễ tang kéo dài nhiều ngày ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Để khắc phục những tồn tại này, Ban Thường vụ Thành ủy Huế yêu cầu Đảng ủy, UBND thành phố chỉ đạo tổ chức quy định thực hiện tang lễ trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh; thực hiện việc tang lễ không quá 72 giờ kể từ khi mất đến thời điểm đưa tang. Đồng thời, không đốt và rải vàng mã, không sử dụng âm thanh vượt quy định, không tổ chức ăn uống linh đình, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái quy định gây ảnh hưởng trật tự công cộng.

Đối với khu chung cư, nhà cao tầng, cần bố trí không gian hợp lý để tổ chức tang lễ. Tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tang tổ chức theo phong tục tập quán địa phương nhưng phải đảm bảo thời gian để tang, an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy Huế yêu cầu cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải gương mẫu thực hiện và vận động gia đình, người thân tự giác chấp hành các quy định về nếp sống văn minh trong việc tang. Nội dung này cũng được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng quý, hằng năm. Trường hợp không chấp hành sẽ bị xem là vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm.

Bên cạnh đó, Chỉ thị giao Đảng ủy HĐND, Đảng ủy UBND thành phố rà soát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ kinh phí hỏa táng; đồng thời điều chỉnh quy hoạch hệ thống nghĩa trang theo hướng hiện đại, tiết kiệm quỹ đất, quy định cụ thể về diện tích, kích thước và kiến trúc phần mộ.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương có trách nhiệm tăng cường quản lý địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc tang để trục lợi, thực hiện mê tín dị đoan hoặc vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Huế cùng các tổ chức đoàn thể sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và các tổ chức tôn giáo nghiêm túc thực hiện các quy định.