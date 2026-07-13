Huế ra quy định tổ chức tang lễ không quá 72 giờ

UBND TP.Huế vừa ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang trên địa bàn.

Việc tổ chức tang lễ ở Huế thường kéo dài trong nhiều ngày ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đây là một trong những nội dung tại Quyết định số 2322/QĐ-UBND về Quy định thực hiện nếp sống văn minh mà chính quyền TP.Huế vừa ban hành vào tháng 7.2026.

Theo đó, việc tổ chức lễ tang phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật; đồng thời tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự công cộng và an toàn giao thông.

​Theo đó, lễ tang phải được tổ chức gọn nhẹ, không rải tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng mã, tiền âm phủ và các vật phẩm khác trên đường; không sử dụng âm thanh gây ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng, không tổ chức hoạt động mê tín dị đoan.

Đáng chú ý, chính quyền thành phố Huế cũng quy định hời gian tổ chức lễ tang tối đa không quá 72 giờ kể từ khi người mất đến thời điểm đưa tang, trừ trường hợp đặc biệt do chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.

​Bên cạnh đó, TP.Huế cũng khuyến khích các lễ tang sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng, hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá, không tổ chức ăn uống linh đình; thực hiện hỏa táng hoặc các hình thức mai táng văn minh, phù hợp với quy hoạch nghĩa trang và điều kiện thực tế.

UBND TP.Huế yêu các xã, phường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong những ngày gần đây, trên các trang Fanpage và cổng thông tin của các xã, phường tại TP.Huế cũng đang tích cực tuyên truyền về quy định trên.

​Huế là vùng đất mang bề dày văn hóa, lịch sử. Từ nhiều đời nay đa phần người dân cố đô vẫn giữ những lễ cúng tâm linh mang đặc trưng riêng, trong đó việc tổ chức lễ tang thường kéo dài nhiều ngày. Có những gia đình tổ chức lễ tang hơn 1 tuần lễ để đợi người thân từ phương xa trở về. Đặc biệt, nhiều ngôi làng còn có những gia đình xây lăng mộ đồ sộ, trị giá lên đến hàng tỉ đồng.