Cá sấu nặng 3 kg lạc vào nhà dân ở trung tâm thành phố Huế

Ngày 17.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Nhân Đức, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực trung tâm thành phố Huế, cho biết đơn vị vừa phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận Hóa tiếp nhận cá thể cá sấu do người dân giao nộp.

Ông Đức cho biết, cá thể cá sấu này sống ở vùng nước ngọt, trọng lượng khoảng 3 kg và chiều dài khoảng 1 mét.

Cá thể cá sấu có trọng lượng khoảng 3 kg ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Theo thông tin ban đầu, trước đó, con cá sấu được phát hiện trong khuôn viên nhà bà Võ Thị Thanh Sương ở phường Thuận Hóa.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà Sương đã kịp thời thông báo và phối hợp cơ quan chức năng để bàn giao.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp nhận, kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá sấu, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Theo ông Lê Nhân Đức, hiện ở thành phố Huế không có môi trường phù hợp để thả cá thể cá sấu này về với tự nhiên. Vì vậy, đơn vị đang phối hợp UBND phường Thuận Hóa lên phương án tìm kiếm, liên hệ với các địa phương phù hợp để bàn giao, nhằm bảo đảm an toàn hệ sinh thái và thực hiện đúng quy định.

Đến nay, cá thể cá sấu này vẫn đang được cơ quan chức năng phường Thuận Hóa tạm thời quản lý.