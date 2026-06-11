'Cá sấu 80 kg xuất hiện trên kênh Vịnh Tre' là hình ảnh tạo ra từ AI

Ngày 11.6, thượng tá Trần Ngọc Điệp, Trưởng công an xã Núi Cấm, tỉnh An Giang, đã ký báo cáo gửi Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang và Đảng ủy, UBND xã Núi Cấm về việc cá sấu nặng khoảng 80 kg xuất hiện trên kênh Vịnh Tre là hình ảnh được tạo từ AI.

Công an xã Núi Cấm thông tin cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang là thông tin sai sự thật. Hình ảnh cá sấu này là do dùng AI để tạo ẢNH: CTV

Theo báo cáo, lúc 9 giờ ngày 10.6, UBND xã Núi Cấm tiếp nhận thông tin về việc phát hiện con cá sấu trên kênh Vịnh Tre. Qua đó, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp các ngành có liên quan tổ chức xác minh và làm việc với bà T.T.T.N (39 tuổi, ở ấp Tân Thành, xã Núi Cấm, là người phát hiện và chụp ảnh cá sấu).

Qua xác minh, làm việc ban đầu, bà N. cung cấp thông tin là khoảng 18 giờ 40 phút ngày 9.6, tại tổ 9, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm bà có phát hiện và chụp ảnh 1 con cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre.

Nhân thấy vụ việc có nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân sinh sống khu vực kênh Vịnh Tre nên UBND xã Núi Cấm báo cáo cho UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp - Môi trường, Hạt kiểm lâm khu vực IV hỗ trợ chuyên môn để xử lý.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra theo các tuyến kênh trên địa bàn và thông báo trên đài truyền thanh của xã, thông tin cho các trường học trên địa bàn để tuyên truyền cho phụ huynh không cho con em tắm trên sông... Bên cạnh đó, xã Núi Cấm cũng thông tin, liên hệ với các xã lân cận có thông tin tuyên truyền đến người dân biết để cảnh giác.

Tuy nhiên, Công an xã Núi Cấm đã phối hợp các ngành liên quan xác minh các hộ dân sinh sống tại khu vực kênh Vịnh Tre, thuộc ấp Tân Thành thì các hộ cung cấp không có thông tin gì liên quan con cá sấu xuất hiện trên địa bàn.

Đến 8 giờ sáng nay (11.6), em L.N.T (17 tuổi, con ruột bà T.T.T.N) đến Công an xã Núi Cấm khai nhận việc cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre là không đúng sự thật; hình ảnh con cá sấu xuất hiện trên kênh do chính T. tạo ra qua hệ thống Gemini (ứng dụng AI) để gửi cho nhóm Zalo gia đình xem...

Công an xã Núi Cấm phối hợp với cơ quan chức năng đang làm rõ đối với T. để củng cố hồ sơ xử lý hành vi tạo hình cá sấu bằng AI khiến người dân lo lắng.