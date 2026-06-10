Cá sấu nặng khoảng 80 kg xuất hiện trên kênh Vịnh Tre ở An Giang

Tối 10.6, lãnh đạo xã Núi Cấm (tỉnh An Giang) xác nhận xã đã ký thông báo tuyên truyền cho nhân dân về việc nâng cao cảnh giác, phòng tránh nguy hiểm do xuất hiện cá sấu nặng khoảng 80 kg trên kênh Vịnh Tre thuộc xã Núi Cấm.

Hình ảnh cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre, thuộc tổ 9, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm do người dân chụp và cung cấp cho UBND xã Núi Cấm ẢNH: CTV

Theo thông báo, lúc 9 giờ ngày 10.6, UBND xã Núi Cấm tiếp nhận thông tin trên địa bàn xã xuất hiện cá sấu. Qua đó, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã tiến hành xác minh thông tin. Thực tế, có phát hiện 1 con cá sấu trọng lượng khoảng 80 kg xuất hiện tại khu vực kênh Vịnh Tre, tổ 9, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng, tài sản của người dân, không để xảy ra các tình huống tai nạn đáng tiếc do cá sấu tấn công, xã Núi Cấm đề nghị người dân nâng cao cảnh giác tối đa, người dân sinh sống dọc theo các tuyến kênh rạch. Đặc biệt là người dân di chuyển bằng ghe xuồng, hành nghề sông nước chú ý quan sát, tuyệt đối không chủ quan khi đi lại hoặc làm việc trên sông nước trong thời gian này.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ trẻ em, tuyệt đối không cho tắm sông, bơi lội, câu cá hoặc chơi đùa tại các khu vực ven bờ kênh, rạch khi chưa có thông báo an toàn của cơ quan chức năng.

UBND xã Núi Cấm yêu cầu người dân khi phát hiện các dấu vết nghi ngờ hoặc nhìn thấy cá sấu thì không được tự ý săn bắt hay kích động con vật mà phải lập tức di chuyển đến nơi an toàn và thông báo ngay cho Ban Nhân dân các ấp, công an xã, hoặc thường trực UBND xã để lực lượng chức năng kịp thời phối hợp xử lý.