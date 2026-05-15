Đã bắt được cá sấu nổi trong ao nhà dân ở Cà Mau

Chiều 15.5, một lãnh đạo UBND xã Tân Lộc (Cà Mau) cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo của chị Thạch Mỹ Nhân, ở ấp Kênh Miễu, về việc xuất hiện cá sấu trong ao gia đình, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp cán bộ ấp tổ chức vây bắt.

Theo đó, con cá sấu thực nặng gần 9 kg (lúc đầu dự đoán nặng 13 kg), dài hơn 1 m, bị phát hiện nổi lập lờ trong ao nên lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế bắt dính.

Cá sấu nặng 9 kg và dài hơn 1 m bắt được trong ao sau nhà chị Thạch Mỹ Nhân ẢNH: CTV

Theo nhận định ban đầu, con vật có thể bị sổng chuồng từ một hộ dân nuôi cá sấu trong khu vực.

Như Thanh Niên thông tin, chị Nhân cho biết trong 2 ngày qua, các thành viên trong gia đình chị nhiều lần thấy con cá sấu này nổi lên mặt nước ao sau nhà. Chị đã dùng điện thoại quay clip, đăng lên mạng xã hội để cảnh báo người dân xung quanh.

Theo chị Nhân, mẹ chị là người đầu tiên nhìn thấy con cá sấu nổi lên mặt nước vào sáng hôm qua (14.5). Con vật nổi lên rồi lặn xuống nước, có lúc quậy nước mạnh rồi ẩn mình trong những đám rau muống.

Trước đó, khoảng một tuần, nhà kế bên chị Nhân cũng phát hiện một con cá sấu có kích thước tương tự trong ao nước. Khi đó, người dân đã dùng lưới vây bắt nhưng không thành nên con vật bỏ đi.

Do trong nhà có cha mẹ lớn tuổi và 2 con nhỏ nên chị rất lo lắng về mức độ nguy hiểm, đồng thời mong chính quyền địa phương sớm hỗ trợ vây bắt con cá sấu để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực.

Theo người dân địa phương, đây có thể là con cá sấu bị phát hiện cách đây khoảng một tuần. Tuy nhiên, trong lần tổ chức vây bắt trước đó không thành, con vật đã bỏ đi và mất dấu cho đến khi tiếp tục xuất hiện trở lại trong ao nhà chi Nhân.