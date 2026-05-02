Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Thông tin cá sấu trên sông ở Vĩnh Long là tin giả dàn dựng

Nam Long
02/05/2026 20:37 GMT+7

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội về 2 con cá sấu xuất hiện trên sông ở Vĩnh Long gây xôn xao dư luận, cơ quan chức năng đã xác định đây là tin giả, do một người dàn dựng.

Tối 2.5, trung tá Lê Minh Tùng, Phó trưởng công an xã Tiểu Cần (tỉnh Vĩnh Long) đã có báo cáo về thông tin 2 con cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần, xã Tiểu Cần.

Thông tin cá sấu trên sông ở Vĩnh Long: Do nam thanh niên 22 tuổi dàn dựng- Ảnh 1.

Cơ quan công an làm rõ đối với D. về thông tin cá sấu

ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 1.5, hai người dân ở Vĩnh Long trong lúc dọn dẹp mấy nhành cây sau nhà thì phát hiện 2 con cá sấu nổi lên tại khu vực sông Tiểu Cần (thuộc ấp 1, xã Tiểu Cần), nên đã lấy điện thoại chụp hình lại và trình báo cho cơ quan công an.

Khi tiếp xúc 2 người cung cấp thông tin là ông L.T.V (48 tuổi) và con trai là L.G.D (22 tuổi cùng ở ấp 1, xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long), nhưng do trời tối chưa kiểm tra được thông tin trên. Lo sự an toàn cho người dân sinh sống gần khu vực trên nên Công an xã Tiểu Cần đã báo báo cáo vụ việc, tham mưu đến Thường trực Đảng ủy, UBND xã Tiểu Cần chỉ đạo các phòng, ban ngành xã và ban nhân dân các ấp thông báo cho người dân xung quanh khu vực sông cảnh giác, không xuống sông tránh gặp nguy hiểm.

Đồng thời phối hợp cơ quan chức năng để phối hợp kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Thông tin cá sấu trên sông ở Vĩnh Long: Do nam thanh niên 22 tuổi dàn dựng- Ảnh 2.

Hình ảnh 2 con cá sấu xuất hiện trên sông Tiểu Cần là tin giả

ảnh: Nam Long

Đến sáng 2.5, Công an xã phối hợp các phòng, ban ngành thuộc UBND xã và Chi cục Kiểm lâm và đa dạng sinh học (Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long), dùng xuồng máy tìm trong phạm vi khoảng 3 km cách đoạn sông xuất hiện 2 con cá sấu do người dân cung cấp nhưng vẫn không thấy.

Công an xã và các cơ quan chức năng họp, nhận định đây có khả năng là hình ảnh do ứng dụng Al tạo ra để báo tin giả.

Đến 9 giờ cùng ngày, Công an xã Tiểu Cần mời ông V. và D. đến trụ sở làm việc, nhưng 2 người vẫn khẳng định hình ảnh 2 con cá sấu nổi trên sông do D. cung cấp trước đó cho cơ quan công an và nhìn thấy 2 con cá sấu là thật.

Công an xã tiếp tục đấu tranh làm rõ, đến 17 giờ cùng ngày D. đã thừa nhận chụp cảnh sông Tiểu Cần gửi cho bạn ở nước ngoài xem sau đó bạn D. gửi lại hình ảnh cảnh sông Tiểu Cần có 2 con cá sấu nổi trên sông nhằm để trêu đùa. Nhưng do ông V. tin tưởng thông tin do D. cung cấp có cá sấu nổi trên sông là thật nên ông thông báo cho người dân địa phương và chính quyền địa phương.

Thông tin cá sấu trên sông ở Vĩnh Long: Do nam thanh niên 22 tuổi dàn dựng- Ảnh 3.

2 trang mạng xã hội Facebook chia sẻ cá sấu xuất hiện trên sông ở Vĩnh Long. Hiện 2 trang này đã gỡ bỏ bài viết

ảnh: nam long

Trước đó, có rất nhiều tài khoản và trang mạng xã hội chia sẻ thông tin cá sấu xuất hiện trên sông Tiểu Cần, trong đó, có nhiều trang có tên giống tên các cơ quan, chính quyền địa phương.

Cùng ngày, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, đang tiếp tục xác minh xử lý những người cung cấp tin giả và các tài khoản, trang mạng xã hội chia sẻ thông tin sai sự thật để xử lý.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận