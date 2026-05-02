Thông tin cá sấu trên sông ở Vĩnh Long là tin giả dàn dựng

Tối 2.5, trung tá Lê Minh Tùng, Phó trưởng công an xã Tiểu Cần (tỉnh Vĩnh Long) đã có báo cáo về thông tin 2 con cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần, xã Tiểu Cần.

Cơ quan công an làm rõ đối với D. về thông tin cá sấu ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 1.5, hai người dân ở Vĩnh Long trong lúc dọn dẹp mấy nhành cây sau nhà thì phát hiện 2 con cá sấu nổi lên tại khu vực sông Tiểu Cần (thuộc ấp 1, xã Tiểu Cần), nên đã lấy điện thoại chụp hình lại và trình báo cho cơ quan công an.

Khi tiếp xúc 2 người cung cấp thông tin là ông L.T.V (48 tuổi) và con trai là L.G.D (22 tuổi cùng ở ấp 1, xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long), nhưng do trời tối chưa kiểm tra được thông tin trên. Lo sự an toàn cho người dân sinh sống gần khu vực trên nên Công an xã Tiểu Cần đã báo báo cáo vụ việc, tham mưu đến Thường trực Đảng ủy, UBND xã Tiểu Cần chỉ đạo các phòng, ban ngành xã và ban nhân dân các ấp thông báo cho người dân xung quanh khu vực sông cảnh giác, không xuống sông tránh gặp nguy hiểm.

Đồng thời phối hợp cơ quan chức năng để phối hợp kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Hình ảnh 2 con cá sấu xuất hiện trên sông Tiểu Cần là tin giả ảnh: Nam Long

Đến sáng 2.5, Công an xã phối hợp các phòng, ban ngành thuộc UBND xã và Chi cục Kiểm lâm và đa dạng sinh học (Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long), dùng xuồng máy tìm trong phạm vi khoảng 3 km cách đoạn sông xuất hiện 2 con cá sấu do người dân cung cấp nhưng vẫn không thấy.

Công an xã và các cơ quan chức năng họp, nhận định đây có khả năng là hình ảnh do ứng dụng Al tạo ra để báo tin giả.

Đến 9 giờ cùng ngày, Công an xã Tiểu Cần mời ông V. và D. đến trụ sở làm việc, nhưng 2 người vẫn khẳng định hình ảnh 2 con cá sấu nổi trên sông do D. cung cấp trước đó cho cơ quan công an và nhìn thấy 2 con cá sấu là thật.

Công an xã tiếp tục đấu tranh làm rõ, đến 17 giờ cùng ngày D. đã thừa nhận chụp cảnh sông Tiểu Cần gửi cho bạn ở nước ngoài xem sau đó bạn D. gửi lại hình ảnh cảnh sông Tiểu Cần có 2 con cá sấu nổi trên sông nhằm để trêu đùa. Nhưng do ông V. tin tưởng thông tin do D. cung cấp có cá sấu nổi trên sông là thật nên ông thông báo cho người dân địa phương và chính quyền địa phương.

2 trang mạng xã hội Facebook chia sẻ cá sấu xuất hiện trên sông ở Vĩnh Long. Hiện 2 trang này đã gỡ bỏ bài viết

ảnh: nam long

Trước đó, có rất nhiều tài khoản và trang mạng xã hội chia sẻ thông tin cá sấu xuất hiện trên sông Tiểu Cần, trong đó, có nhiều trang có tên giống tên các cơ quan, chính quyền địa phương.

Cùng ngày, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, đang tiếp tục xác minh xử lý những người cung cấp tin giả và các tài khoản, trang mạng xã hội chia sẻ thông tin sai sự thật để xử lý.