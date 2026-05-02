Thực hư thông tin 2 con cá sấu trên sông ở Vĩnh Long

Ngày 2.5, lãnh đạo Công an xã Tiểu Cần (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã nắm được vụ việc hai người dân đi tập thể dục phát hiện 2 cá sấu nổi tại khu vực sông Tiểu Cần. Địa phương đang xác minh thông tin và đưa ra khuyến cáo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Hình ảnh 2 con cá sấu lan truyền trên mạng xã hội, bị nghi ngờ là được tạo bằng công nghệ ảnh: MXH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 1.5, hai người ở xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long trong lúc đi tập thể dục thì phát hiện 2 con cá sấu (trọng lượng khoảng 100 kg/con) nổi lên tại khu vực sông Tiểu Cần, đoạn gần cầu đường D6 khu vực chuẩn bị thi công.

Sau đó, hai người này này đã lấy điện thoại chụp hình lại và trình báo cho cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiểu Cần đã báo báo cáo cho UBND xã Tiểu Cần và phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long để phối hợp kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không lại gần khu vực bờ kè, không xuống sông tắm, đánh bắt cá hoặc tụ tập hiếu kỳ, đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ em. Khi phát hiện thêm dấu hiệu cá sấu xuất hiện, người dân cần nhanh chóng thông tin đến chính quyền địa phương hoặc Công an xã Tiểu Cần để kịp thời xử lý.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Chi cục Kiểm lâm và đa dạng sinh học (Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long) cho biết, đang tích cực phối hợp xác minh thông tin về 2 con cá sấu nêu trên. Tuy nhiên, đơn vị này cho biết qua nhận định ban đầu rất nhiều khả năng đây là tin giả, hình ảnh được tạo bằng công nghệ... nhưng cũng không loại trừ khả năng xấu nên trước mắt cần khuyến cáo đảm bảo an toàn cho người dân địa phương