Cần Thơ: Tìm kiếm cá sấu dài 1,5 m xuất hiện trong khu vực ngập nước

Ngày 7.11, ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, cho biết địa phương đã cử lực lượng xác minh và tổ chức tìm kiếm con cá sấu được người dân phát hiện ở ấp Phụng Tường 2, xã Nhơn Mỹ, TP.Cần Thơ (trước đây là xã Song Phụng, H.Long Phú, Sóc Trăng).

Cá sấu xuất hiện trong vườn ngập nước được người dân chụp lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 6.11, một người dân phát hiện con cá sấu nổi trên con kênh dẫn vào mương vườn, liền ghi hình lại và báo cho chính quyền. Con cá sấu có chiều dài khoảng 1,5 m, nặng từ 30 - 40 kg. Khi người dân xung quanh đến xem thì con cá lặn mất.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Mỹ đã phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường, đối chiếu hình ảnh do người dân cung cấp và huy động người dân hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy con cá sấu.

UBND xã Nhơn Mỹ đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và Ban nhân dân các ấp khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt tại các khu vực trũng, ngập nước.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin về việc cá sấu xuất hiện trong vườn nhà dân tại ấp Phụng Tường 2, khiến nhiều người lo lắng. Thông tin nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội.



