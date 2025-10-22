Tối 22.10, bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định cũ), xác nhận thông tin người dân địa phương vừa phát hiện con cá sấu bò trong khu dân cư tại Quy Nhơn, đã bắt lại, giao nộp cho chính quyền. Con cá sấu này nặng khoảng 50 kg.

Phát hiện cá sấu bò trong khu dân cư tại Quy Nhơn, người dân nhanh chóng bắt giữ, bàn giao cho cơ quan chức năng ẢNH: ĐẶNG VIỆT

Ngay sau đó, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị P.Quy Nhơn Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn kiểm tra, lập biên bản, tiếp nhận và chăm sóc ban đầu con cá sấu trước khi bàn giao về nơi bảo tồn.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định cá thể cá sấu bò trong khu dân cư tại Quy Nhơn bị bắt thuộc nhóm IB, loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định pháp luật.

Con cá sấu nặng khoảng 50 kg ẢNH: ĐẶNG VIỆT

Theo bà Hoa, đây là lần đầu tiên người dân địa phương phát hiện cá sấu xuất hiện trong khu dân cư. UBND phường đã bàn giao cá sấu cho cơ quan chuyên môn tiếp nhận, chăm sóc và xác minh nguồn gốc.