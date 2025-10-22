Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cá sấu bò trong khu dân cư tại Quy Nhơn

Đức Nhật
Đức Nhật
22/10/2025 20:22 GMT+7

Người dân bất ngờ phát hiện con cá sấu bò trong khu dân cư tại Quy Nhơn (Gia Lai), nặng khoảng 50 kg, đã bắt giữ, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Tối 22.10, bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định cũ), xác nhận thông tin người dân địa phương vừa phát hiện con cá sấu bò trong khu dân cư tại Quy Nhơn, đã bắt lại, giao nộp cho chính quyền. Con cá sấu này nặng khoảng 50 kg.

Cá sấu bò trong khu dân cư tại Quy Nhơn gây xôn xao dư luận địa phương - Ảnh 1.

Phát hiện cá sấu bò trong khu dân cư tại Quy Nhơn, người dân nhanh chóng bắt giữ, bàn giao cho cơ quan chức năng

ẢNH: ĐẶNG VIỆT

Ngay sau đó, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị P.Quy Nhơn Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn kiểm tra, lập biên bản, tiếp nhận và chăm sóc ban đầu con cá sấu trước khi bàn giao về nơi bảo tồn.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định cá thể cá sấu bò trong khu dân cư tại Quy Nhơn bị bắt thuộc nhóm IB, loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định pháp luật.

Cá sấu bò trong khu dân cư tại Quy Nhơn - Ảnh 1.

Con cá sấu nặng khoảng 50 kg

ẢNH: ĐẶNG VIỆT

Theo bà Hoa, đây là lần đầu tiên người dân địa phương phát hiện cá sấu xuất hiện trong khu dân cư. UBND phường đã bàn giao cá sấu cho cơ quan chuyên môn tiếp nhận, chăm sóc và xác minh nguồn gốc.

Tin liên quan

Đã bắt được cá sấu nghi tấn công người trên sông Chò

Đã bắt được cá sấu nghi tấn công người trên sông Chò

Sau 5 ngày truy tìm, lực lượng chức năng xã Diên Lâm (Khánh Hòa) đã bắt được con cá sấu dài hơn 2,6 m, nặng khoảng 80 kg tại sông Chò, nơi trước đó một người dân nghi bị tấn công.

Khám phá thêm chủ đề

cá sấu Gia Lai cá sấu bò trong khu dân cư Quy Nhơn bắt được cá sấu tại Quy Nhơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận