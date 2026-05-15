Cá sấu nặng khoảng 13 kg nổi trong ao nhà dân ở Cà Mau

Gia Bách
15/05/2026 10:53 GMT+7

Chính quyền xã Tân Lộc (Cà Mau) đã cử lực lượng đến nhà dân, tính toán phương án vây bắt con cá sấu nặng khoảng 13 kg được phát hiện nổi trong ao.

Ngày 15.5, một lãnh đạo UBND xã Tân Lộc (Cà Mau) cho biết xã đã tiếp nhận tin báo về việc người dân ấp Kênh Miễu vừa phát hiện một con cá sấu nổi trong ao, đồng thời cử lực lượng đến hiện trường để tính toán phương án vây bắt. Bước đầu ghi nhận con cá sấu nặng khoảng 13 kg.

Con cá sấu nặng khoảng 13 kg nổi trong ao nhà chị Thạch Thị Mỹ Nhân

Chị Thạch Thị Mỹ Nhân (ở ấp Kênh Miễu, xã Tân Lộc) cho biết trong 2 ngày qua, các thành viên trong gia đình chị nhiều lần thấy con cá sấu này nổi lên mặt nước ao sau nhà. Chị đã dùng điện thoại quay clip, đăng lên mạng xã hội để cảnh báo người dân xung quanh.

Theo chị Nhân, mẹ chị là người đầu tiên nhìn thấy con cá sấu nổi lên mặt nước vào sáng hôm qua (14.5). Con vật nổi lên rồi lặn xuống nước, có lúc quậy nước mạnh rồi ẩn mình trong những đám rau muống.

Trước đó, khoảng một tuần trước, nhà kế bên chị Nhân cũng phát hiện một con cá sấu có kích thước tương tự trong ao nước. Khi đó, người dân đã dùng lưới vây bắt nhưng không thành nên con vật bỏ đi. Gia đình chị Nhân nghi ngờ con cá sấu xuất hiện trong ao nhà mình có thể là con từng nổi lên ở ao nhà hàng xóm.

Do trong nhà có cha mẹ lớn tuổi và 2 con nhỏ nên chị rất lo lắng về mức độ nguy hiểm, đồng thời mong chính quyền địa phương sớm hỗ trợ vây bắt con cá sấu để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm con cá sấu dài khoảng 1,5 m được người dân phát hiện ở ấp Phụng Tường 2, xã Nhơn Mỹ, TP.Cần Thơ.

