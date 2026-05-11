Rực rỡ mùa dâu ở núi Cấm

Giữa không gian bảng lảng mây trời của vùng Thất Sơn huyền bí, những chùm dâu "treo" lủng lẳng từ gốc đến ngọn trở thành điểm đến thú vị cho du khách.



"Mê mắt" với những vườn dâu Bảy Núi

Núi Cấm (tỉnh An Giang) đang bước vào mùa dâu ẢNH: TRẦN NGỌC

Từ tháng 4 đến tháng 5 âm lịch hàng năm, núi Cấm bước vào mùa thu hoạch dâu rộ nhất. Men theo những con đường mòn quanh co từ vồ Đầu, vồ Thiên Tuế đến vồ Bồ Hong trên núi Cấm, đâu đâu cũng thấy những vườn dâu chín mọng. Nhìn từ xa, từng chùm dâu no tròn, sum suê bao phủ lấy thân cây.

Có những cây dâu lâu năm, trái mọc dày đặc từ gốc lên đến tận ngọn, khiến cành lá gần như biến mất nhường lại cho sắc vàng óng hoặc xanh bóng bẩy của những trái dâu chín. Bất cứ ai đi qua vườn dâu vào độ này cũng khó lòng mà rời mắt trước vẻ trù phú, ngọt ngào ấy.

Dâu đeo trái chùm chùm khắp thân cây, ai đến vườn dâu ở núi Cấm đều "mê mắt" ẢNH: TRẦN NGỌC

Nhiều cụ cao niên sống trên núi Cấm cho hay, thuở trước dân địa phương thường trồng giống dâu rừng để ăn chơi hoặc đãi khách. Nhận thấy cây dâu chịu thổ nhưỡng vùng đất Bảy Núi, lại dễ trồng, sai trái nên người dân bắt đầu mang thêm nhiều giống dâu từ nơi khác về canh tác để tăng giá trị kinh tế. Cứ thế, diện tích vườn dâu dần mở rộng, biến nơi đây thành "thủ phủ" dâu của vùng Bảy Núi.



Theo ông Trần Hoàng Anh (ngụ ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm), hiện nay nhà vườn trên núi đang canh tác 4 giống dâu chính: dâu bòn bon, dâu Hạ Châu, dâu xanh Gia Bảo và dâu da xanh núi Cấm; trong đó, dâu bòn bon và dâu xanh Gia Bảo chiếm ưu thế nhờ năng suất vượt trội và hương vị đậm đà.

Cây dâu trồng 10 năm tuổi có thể cho 200-400 kg trái/năm, mang đến nguồn thu khá cho người dân núi Cấm ẢNH: TRẦN NGỌC





"Khu vực ấp Vồ Đầu gần hồ Thủy Liêm có nguồn nước quanh năm nên nơi đây tập trung nhiều vườn dâu nhất. Dâu núi Cấm khác hẳn dâu đồng bằng ở chỗ nó mang trong mình cái tinh túy của đất rừng và cái se lạnh, thuần khiết của nắng gió vùng núi cao nên có vị thơm đậm hơn, ít chua, ngọt thanh tao rất đặc trưng", ông Hoàng Anh chia sẻ.

Vườn dâu lâu năm của ông Trần Hoàng Anh trên núi Cấm là điểm check - in quen thuộc của nhiều du khách khi đến núi Cấm ẢNH: TRẦN NGỌC

Nếu được trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, chỉ sau 3 năm cây dâu sẽ cho trái bói. Với những gốc dâu khoảng 10 năm tuổi, năng suất có thể đạt từ 200 - 400 kg/cây/năm. Nếu mùa vụ thuận lợi, với diện tích khoảng 5.000 m2 đất trồng dâu, chủ vườn có thể bỏ túi cả trăm triệu đồng mỗi năm.

Mùa dâu trên núi Cấm luôn để lại ấn tượng cho du khách đến tham quan ẢNH: TRẦN NGỌC

Đến núi Cấm du khách có thể tham quan, thưởng thức trái chín ngay tại vườn hoặc mua một ít về làm quà. Nếu mua nhiều thì ghé các vựa dâu dưới chân núi. Các vựa dâu lúc nào cũng nhộn nhịp cảnh phân loại, cân đo từng mẻ dâu vừa hạ sơn để kịp vận chuyển cung cấp ra thị trường.

Chị Lê Thị Thảo, chủ vựa dâu Đen Thảo, xã núi Cấm, tỉnh An Giang cho biết: "Năm nay dù không trúng mùa đậm nhưng được giá, dao động từ 8.000 – 10.000 đồng/kg. Mỗi ngày vựa tôi thu mua từ 8 đến 10 tấn. Dâu núi Cấm da vàng, ruột đỏ hoặc trắng, ngọt thanh nên khách hàng rất chuộng".

Trải nghiệm du lịch sinh thái độc đáo

Chị Lê Thị Thảo, chủ vựa dâu Đen Thảo, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang thu mua mỗi ngày từ 8 -10 tấn dâu của người dân trên núi Cấm cung cấp cho thị trường ẢNH: TRẦN NGỌC

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện nông sản, mùa dâu chín còn mở ra một không gian du lịch đầy sắc màu trên đỉnh Thiên Cấm Sơn. Với diện tích tự nhiên khoảng 3.100 ha, tọa lạc tại trung tâm vùng Bảy Núi và khí hậu quanh năm mát mẻ (trung bình 18-25 độ C), núi Cấm là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái vườn.

Vào mùa dâu, nhiều hộ dân trên núi Cấm thường mang dâu hái trong vườn ra quanh hồ Thủy Liêm trên núi Cấm bán cho du khách ẢNH: TRẦN NGỌC

Du khách đến với núi Cấm mùa này không chỉ để chiêm bái chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc hay ngắm hồ Thủy Liêm, mà còn để trải nghiệm cảm giác làm nông dân vùng cao. Nhiều nhà vườn đã mở cửa đón khách vào tham quan, check-in bên những gốc dâu già trái treo lủng lẳng. Cảm giác tự tay hái những trái dâu chín mọng, thưởng thức vị trái ngọt ngay tại vườn giữa không gian núi rừng khoáng đạt là một trải nghiệm mộc mạc nhưng vô cùng đáng nhớ.

Dâu núi Cấm chín mọng nước gây "thương nhớ" cho người ăn ẢNH: TRẦN NGỌC

Chị Nguyễn Thu Thủy (ngụ phường Cầu Kiệu, TP.HCM) cho biết: "Rất thích khi được lần đầu tiên lên núi Cấm và vào tận vườn dâu để tham quan chụp hình, được hái trái ngay tại vườn. Rất ấn tượng".

Dâu núi Cấm có thể không phải là loại trái cây đắt đỏ nhất, nhưng lại là thứ quả mang theo bao ký ức và tâm huyết của người dân xứ Bảy Núi. Mỗi mùa dâu chín, người ta tìm về Thiên Cấm Sơn không chỉ để thỏa mãn vị giác, mà còn để chạm vào một miền ký ức ngọt lành, chân chất và đầy tình nghĩa của đất và người An Giang.

Cứ độ tháng 4 âm lịch là đến mùa dâu ở núi Cấm. Vào thời gian này sắc màu núi Cấm luôn rực rỡ bởi những vườn dâu trĩu quả ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo định hướng của tỉnh An Giang, bên cạnh phát triển du lịch tâm linh truyền thống, núi Cấm sẽ đẩy mạnh du lịch theo mùa, khám phá các vườn cây ăn trái đặc sản như: dâu, sầu riêng, mãng cầu, quýt hồng. Việc kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn tạo nên bản sắc riêng biệt cho vùng Bảy Núi.

Núi Cấm phủ màu xanh mướt của tán cây rừng, của những vườn cây ăn trái, khí hậu rất mát mẻ thích hợp đến du lịch, nghỉ dưỡng ẢNH: TRẦN NGỌC

Núi Cấm cao hơn 700m so với mực nước biển, là ngọn núi cao nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long nên đây được xem là nóc nhà của miền Tây. Du khách lên đỉnh núi Cấm có thể đi xe máy của lực lượng hành nghề xe khách, đi cáp treo hoặc đi bộ nếu có sức khỏe.