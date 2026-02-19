Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Vì sao hàng chục ngàn du khách chọn Núi Cấm vui xuân?

Trần Ngọc
19/02/2026 19:16 GMT+7

Chỉ trong 3 ngày qua, Khu du lịch núi Cấm ở tỉnh An Giang đã đón gần 45.000 lượt du khách đến tham quan, vui xuân đón tết. Khí hậu núi Cấm mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình từ 18 - 25 độ C được ví ngang tầm với Đà Lạt.

Chiều 19.2 (mùng 3 tết), ông Đinh Văn Chắc, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm (An Giang) cho hay, trong 3 ngày tết (từ mùng 1 đến mùng 3 tết), Khu du lịch núi Cấm đón gần 45.000 lượt du khách đến tham quan, tăng 8,8 % so cùng kỳ năm 2025.

- Ảnh 1.

Hàng ngàn người đến tham quan núi Cấm vào ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026

ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, trong buổi chiều mùng 3 tết, xe máy và ô tô nối đuôi nhau theo nhiều ngã đường, đổ về núi Cấm tham quan và viếng chùa cầu an đầu năm.

Tại các chốt thu phí tham quan của Khu du lịch núi Cấm, rất đông người và phương tiện chờ đến lượt mua vé để đi bằng đường bộ, xe máy hoặc đi cáp treo. Giá vé tham quan được giữ nguyên ở mức 20.000 đồng/người lớn và 10.000 đồng/trẻ em.

- Ảnh 2.

Rất đông du khách xe máy phải nhích từng đoạn ngắn để vào tham quan Khu du lịch núi Cấm

ẢNH: TRẦN NGỌC

Bà Võ Thị Hiền (52 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) cho biết: "Tết đến, gia đình tôi chọn đi du lịch, lễ chùa cầu an đầu năm, sau khi vía Bà ở Châu Đốc thì đến núi Cấm vui chơi, nghỉ ngơi buổi tối vì khí hậu mát mẻ dễ chịu".

Chị Nguyễn Thị Lan Thanh (27 tuổi, ở thành phố Cần Thơ) nói: "Tết năm nào, em cũng cùng với nhóm bạn lên núi Cấm du lịch, săn mây. Cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ không thua gì so với Đà Lạt".

- Ảnh 3.

Chốt soát vé đường lên núi Cấm có rất đông du khách chờ nhận vé

ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Đinh Văn Chắc, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm, cho biết mặc dù khách đông, nhưng công tác an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông khá tốt, không xảy ra móc túi, giật dọc và không xảy ra tai nạn giao thông trên 7 km đường lên núi Cấm.

- Ảnh 4.

Các hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức trên đỉnh núi Cấm thu hút giới trẻ tham gia

ẢNH: TRẦN NGỌC

Núi Cấm còn được gọi là núi Ông Cấm hay Thiên Cấm Sơn, cao hơn 700 m so với mặt nước biển và chu vi lên đến 28,6 km. Đây là ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn hùng vĩ, nên nhiều người gọi là "nóc nhà" của miền Tây.

Khí hậu núi Cấm mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình từ 18 - 25 độ C, có năm nhiệt độ ban đêm chỉ 16 - 18 độ C. Chỉ trong một ngày đến núi Cấm có thể được tận hưởng không khí trong lành, se lạnh vào buổi tối, nắng ấm áp vào buổi trưa và đón sương mù bao phủ vào sáng sớm. Đường lên núi uốn lượn, sắc hoa đua nở khiến cho khung cảnh núi Cấm như bức tranh thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.

- Ảnh 5.

Hệ thống đèn LED được lắp đặt quanh khu vực hồ Thủy Liêm, tượng Phật Di Lặc trên trên núi Cấm khiến cho khung cảnh càng thêm cuốn hút

ẢNH: TRẦN NGỌC

Du khách có thể thắp hương tượng Phật Di Lặc, tham quan chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh, suối Thanh Long, hồ Thủy Liêm trên đỉnh núi. 

Tết năm nay, Núi Cấm được trang trí đèn LED chiếu sáng lộng lẫy, cùng việc tổ chức các hoạt động văn hóa ban ngày và văn nghệ vào buổi tối góp phần giúp du khách cho nhiều hoạt vui chơi, giải trí khi đến tham quan.

- Ảnh 6.

Dòng xe đưa khách tham quan Núi Cấm nối đuôi nhau chờ lượt đưa khách lên "nóc nhà" miền Tây ăn tết

ẢNH: CTV

Khám phá thêm chủ đề

Núi Cấm AN GIANG du khách tham quan tết bính ngọ
