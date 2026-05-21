Mùa Phật đản ở Huế: Ấn tượng 2 lá cờ khổng lồ và 7 đóa sen trên sông Hương

Hai lá cờ khổng lồ bên bờ sông Hương cùng 7 đóa sen hồng giữa dòng nước đang trở thành điểm nhấn đặc biệt của mùa Phật đản 2026 tại Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng.
Ngày 21.5, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về 2 lá cờ khổng lồ gồm cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo được bố trí bên bờ sông Hương (thành phố Huế) chào mừng đại lễ Phật đản PL.2570 tại Huế. Ngay sau khi đăng tải, công trình nghệ thuật này nhận được sự ý chú từ người dân và phật tử cả nước. Tuy nhiên, ít giờ sau đó, một số tài khoản mạng xã hội có bài viết cho rằng lá cờ Phật giáo bị đặt đảo ngược vị trí.
Liên quan đến sự việc, chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, đại đức Thích Huyền Diệu, Trưởng ban Trang hoàng công cộng Đại lễ Phật đản tại Huế chính thức lên tiếng trần tình nguyên nhân và phương án xử lý.
Theo đại đức Thích Huyền Diệu, công trình cờ khổng lồ là ý tưởng do sư thầy cùng họa sĩ Dương Minh Bảo Trị phối hợp thực hiện. Hai lá cờ có kích thước tương đương nhau, rộng khoảng 100 m2 mỗi lá, được đặt cạnh nhau trên bãi cỏ dài cạnh khu vực bia Quốc học Huế. Trong đó, lá cờ Phật giáo được thành hình từ 6.590 lá cờ nhỏ.
Giải thích về việc cờ bị đảo ngược, đại đức Thích Huyền Diệu cho biết, ý tưởng làm cờ Phật giáo khổng lồ đã được triển khai từ năm trước tại công viên Thương Bạc. Năm nay, ban tổ chức quyết định chuyển sang địa điểm mới nhằm tạo không gian bố trí thêm cờ Tổ quốc, đây cũng là nét mới của mùa Phật đản năm nay.
Theo đại đức Thích Huyền Diệu, trước kia khi lá cờ nằm một mình, đuôi cờ nằm dưới, đầu cờ nằm trên theo hướng dòng nước sông Hương chảy. Đại đức Thích Huyền Diệu lý giải cờ Phật giáo khi đứng một mình thì chiều hướng nào cũng đúng.
Tuy nhiên, do quy trình thi công lá cờ Phật giáo diễn ra trước nên ban trang hoàng không kịp thời phát hiện ra sự bất hợp lý. Chỉ đến khi các hình ảnh chụp từ flycam trên cao được chia sẻ, lỗi đảo ngược vị trí mới lộ diện. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, vào trưa cùng ngày, đơn vị thi công cùng chư tăng và các phật tử đã lập tức tiến hành chỉnh sửa, hoàn thành đúng quy cách và chiều hướng chuẩn xác của 2 lá cờ khi đặt cạnh nhau.
Cùng ngày, song song với việc điều chỉnh lá cờ khổng lồ, ban tổ chức cũng đã hoàn thành việc hạ thủy 7 đóa sen hồng xuống giữa dòng sông Hương. Đây là công trình tâm linh do các ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế tự tay thực hiện việc dán vải lên bộ khung sườn. Tổng cộng 7 hoa sen bao gồm 168 cánh sen.
Sau khi hoàn thiện phần thô tại học viện, các cánh sen được vận chuyển về tập kết tại bờ sông Hương để đội ngũ kỹ thuật viên lắp ráp. Mỗi bông sen sau khi hoàn thiện có đường kính đạt 7,6 m, cao gần 4 m và sở hữu trọng lượng lên đến 300 kg. Các thuyền viên đã dùng thuyền kéo toàn bộ số sen này ra định vị giữa dòng sông Hương với khoảng cách giữa mỗi hoa sen là 200 m.
Sau lễ cầu nguyện tâm linh, việc hạ thủy và cố định vị trí đã diễn ra an toàn.Đây là mùa Phật đản thứ 18 dòng sông Hương xuất hiện hình ảnh 7 đóa sen khổng lồ. Hoạt động này đã trở thành một biểu tượng văn hóa, tôn giáo đặc trưng của Phật giáo cố đô mỗi dịp đại lễ.
Được biết, mô hình 7 hoa sen xuất hiện lần đầu tiên vào Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2008 từ ý tưởng và sự đóng góp cúng dường của chư tăng ni trẻ tại Huế.
Theo kế hoạch từ ban tổ chức đại lễ Phật đản tại Huế, lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương dự kiến được cử hành vào tối mùng 8.4 âm lịch (nhằm ngày 24.5). Hệ thống sen hồng này sẽ được thắp sáng liên tục trong suốt tuần lễ Phật đản, góp phần mang lại không gian thiêng liêng, lung linh cho dòng sông Hương thơ mộng
