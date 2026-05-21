Mùa Phật đản ở Huế: Ấn tượng 2 lá cờ khổng lồ và 7 đóa sen trên sông Hương

Ngày 21.5, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về 2 lá cờ khổng lồ gồm cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo được bố trí bên bờ sông Hương (thành phố Huế) chào mừng đại lễ Phật đản PL.2570 tại Huế. Ngay sau khi đăng tải, công trình nghệ thuật này nhận được sự ý chú từ người dân và phật tử cả nước. Tuy nhiên, ít giờ sau đó, một số tài khoản mạng xã hội có bài viết cho rằng lá cờ Phật giáo bị đặt đảo ngược vị trí.

Góc nhìn từ flycam phát hiện vị trí đảo ngược của lá cờ Phật giáo so với cờ Tổ quốc khi đặt cạnh nhau ẢNH: ĐỨC HIẾU

Liên quan đến sự việc, chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, đại đức Thích Huyền Diệu, Trưởng ban Trang hoàng công cộng Đại lễ Phật đản tại Huế chính thức lên tiếng trần tình nguyên nhân và phương án xử lý .

Theo đại đức Thích Huyền Diệu, công trình cờ khổng lồ là ý tưởng do sư thầy cùng họa sĩ Dương Minh Bảo Trị phối hợp thực hiện . Hai lá cờ có kích thước tương đương nhau, rộng khoảng 100 m2 mỗi lá, được đặt cạnh nhau trên bãi cỏ dài cạnh khu vực bia Quốc học Huế . Trong đó, lá cờ Phật giáo được thành hình từ 6.590 lá cờ nhỏ .

Ngay trong trưa 21.5, đơn vị thi công và các phật tử đã khẩn trương chỉnh sửa lại chiều hướng của công trình lá cờ Phật giáo ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Giải thích về việc cờ bị đảo ngược, đại đức Thích Huyền Diệu cho biết, ý tưởng làm cờ Phật giáo khổng lồ đã được triển khai từ năm trước tại công viên Thương Bạc . Năm nay, ban tổ chức quyết định chuyển sang địa điểm mới nhằm tạo không gian bố trí thêm cờ Tổ quốc, đây cũng là nét mới của mùa Phật đản năm nay .

Theo đại đức Thích Huyền Diệu, trước kia khi lá cờ nằm một mình, đuôi cờ nằm dưới, đầu cờ nằm trên theo hướng dòng nước sông Hương chảy. Đại đức Thích Huyền Diệu lý giải cờ Phật giáo khi đứng một mình thì chiều hướng nào cũng đúng.

Công trình cờ khổng lồ bên bờ sông Hương đã được hoàn thành đúng quy cách sau khi tiếp nhận phản ánh từ dư luận ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tuy nhiên, do quy trình thi công lá cờ Phật giáo diễn ra trước nên ban trang hoàng không kịp thời phát hiện ra sự bất hợp lý . Chỉ đến khi các hình ảnh chụp từ flycam trên cao được chia sẻ, lỗi đảo ngược vị trí mới lộ diện . Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, vào trưa cùng ngày, đơn vị thi công cùng chư tăng và các phật tử đã lập tức tiến hành chỉnh sửa, hoàn thành đúng quy cách và chiều hướng chuẩn xác của 2 lá cờ khi đặt cạnh nhau .

Lá cờ Phật giáo được kết cấu tỉ mỉ từ 6.590 lá cờ nhỏ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hai lá cờ khổng lồ có kích thước khoảng 100 m², mỗi lá cờ được bố trí trang trọng bên bờ sông Hương, cạnh khu vực bia Quốc học Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cùng ngày, song song với việc điều chỉnh lá cờ khổng lồ, ban tổ chức cũng đã hoàn thành việc hạ thủy 7 đóa sen hồng xuống giữa dòng sông Hương . Đây là công trình tâm linh do các ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế tự tay thực hiện việc dán vải lên bộ khung sườn . Tổng cộng 7 hoa sen bao gồm 168 cánh sen .

Cùng ngày, 7 đóa sen khổng lồ cũng được hạ thủy giữa dòng Hương ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sau khi hoàn thiện phần thô tại học viện, các cánh sen được vận chuyển về tập kết tại bờ sông Hương để đội ngũ kỹ thuật viên lắp ráp . Mỗi bông sen sau khi hoàn thiện có đường kính đạt 7,6 m, cao gần 4 m và sở hữu trọng lượng lên đến 300 kg . Các thuyền viên đã dùng thuyền kéo toàn bộ số sen này ra định vị giữa dòng sông Hương với khoảng cách giữa mỗi hoa sen là 200 m .

Sau lễ cầu nguyện tâm linh, việc hạ thủy và cố định vị trí đã diễn ra an toàn . Đây là mùa Phật đản thứ 18 dòng sông Hương xuất hiện hình ảnh 7 đóa sen khổng lồ . Hoạt động này đã trở thành một biểu tượng văn hóa, tôn giáo đặc trưng của Phật giáo cố đô mỗi dịp đại lễ .

Được biết, mô hình 7 hoa sen xuất hiện lần đầu tiên vào Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2008 từ ý tưởng và sự đóng góp cúng dường của chư tăng ni trẻ tại Huế .

Bảy đóa sen khổng lồ được định vị cố định giữa dòng sông Hương với khoảng cách đồng đều giữa hai hoa là 200 m ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mỗi đóa sen hồng sau khi hoàn thiện đạt đường kính 7,6 m và chiều cao gần 4 m ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hình ảnh 7 đóa sen khổng lồ giữa dòng Hương giang từ lâu đã trở thành biểu tượng đặc trưng của Phật giáo Huế mỗi mùa Phật đản ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các tuyến đường trung tâm thành phố Huế rực rỡ cờ Phật giáo ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo kế hoạch từ ban tổ chức đại lễ Phật đản tại Huế, lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương dự kiến được cử hành vào tối mùng 8.4 âm lịch (nhằm ngày 24.5) . Hệ thống sen hồng này sẽ được thắp sáng liên tục trong suốt tuần lễ Phật đản, góp phần mang lại không gian thiêng liêng, lung linh cho dòng sông Hương thơ mộng