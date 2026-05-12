Hòa thượng Thích Thiện Nhơn: Phật giáo đồng hành xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Chiều 12.5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã có bài phát biểu tham luận về vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phát huy truyền thống "hộ quốc an dân"

Theo hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng tiếp tục khẳng định tinh thần nhập thế, dấn thân, phụng sự cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây không chỉ là sự kế thừa truyền thống mà còn là yêu cầu chiến lược đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trình bày tham luận tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, Phật giáo Việt Nam hiện có hơn 19.500 cơ sở thờ tự, gần 60.000 tăng ni cùng khoảng 60 triệu tín đồ và người mến mộ Phật giáo. Với hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo đã trở thành một bộ phận quan trọng của bản sắc văn hóa Việt Nam, luôn gắn bó với vận mệnh đất nước qua các giai đoạn lịch sử.

Theo hòa thượng Thích Thiện Nhơn, truyền thống "hộ quốc an dân" của Phật giáo được thể hiện xuyên suốt qua triết lý nhân văn, lấy con người làm trung tâm. Trong bối cảnh hiện nay, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là sự liên kết về tổ chức mà còn là sự hội tụ về giá trị, tinh thần và khát vọng phát triển đất nước.

Với nền tảng từ bi, trí tuệ và bình đẳng, Phật giáo có vai trò quan trọng trong xây dựng nền tảng tinh thần cho khối đại đoàn kết ấy.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI ẢNH: TUẤN MINH

Báo cáo tham luận cũng nêu bật những đóng góp cụ thể của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác an sinh xã hội và phát triển cộng đồng. Theo hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đây không chỉ là hoạt động từ thiện đơn thuần mà là chiến lược phát triển cộng đồng bền vững, hướng đến việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Ngoài tham gia công tác an sinh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn tích cực đóng góp vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, chăm sóc người yếu thế và phản biện xã hội. Hòa thượng cho biết, Giáo hội đã xây dựng 47 trường phổ thông tại vùng khó khăn, mở 5.680 lớp dạy nghề và đồng hành cùng 156 trung tâm bảo trợ xã hội, viện dưỡng lão, cơ sở chăm sóc trẻ em mồ côi, người khuyết tật.

Xây dựng Việt Nam thành trung tâm Phật giáo khu vực và thế giới

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh, Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò là trụ cột tinh thần của xã hội, tham gia sâu hơn vào các vấn đề phát triển bền vững như bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời, Phật giáo sẽ đẩy mạnh hội nhập quốc tế, mở rộng giao lưu văn hóa, góp phần xây dựng Việt Nam thành trung tâm Phật giáo khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch của đất nước Việt Nam.

Đại hội có 207 đại biểu tôn giáo, chiếm 18,2% ẢNH: TUẤN MINH

Để thực hiện hóa tầm nhìn chiến lược về phát huy vai trò của Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên mới, hòa thượng Thích Thiện Nhơn kiến nghị MTTQ Việt Nam và các cấp chính quyền xem xét một số định hướng chiến lược.

Trong đó, tiếp tục xây dựng cơ chế phối hợp chiến lược với các tôn giáo trong phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ giải quyết vấn đề đất đai cho các cơ sở tôn giáo; tạo điều kiện đào tạo đội ngũ chức sắc đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới và mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa, tôn giáo.

Khẳng định tinh thần đồng hành cùng dân tộc, hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng một nền Phật giáo hiện đại, nhân văn, hội nhập sâu rộng với đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.