Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị Đại hội XI Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Đại biểu 97 tuổi hiến kế những việc Mặt trận cần quan tâm

Vũ Thơ
Vũ Thơ
11/05/2026 22:11 GMT+7

Tại phiên thảo luận Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, cụ Võ Sở (97 tuổi), Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã phát biểu tâm huyết về những việc Mặt trận cần quan tâm.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của nhân dân, phát huy dân chủ đồng thuận xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Quan tâm hơn đến giải quyết kiến nghị của nhân dân

Phát biểu tại phiên thảo luận, cụ Võ Sở (97 tuổi), Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, là đại biểu cao tuổi nhất đại hội, bày tỏ sự đồng tình với các chương trình, nội dung hoạt động được đề ra, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề gắn với thực tiễn đời sống nhân dân và hoạt động của Mặt trận ở cơ sở.

Đại biểu 97 tuổi phát biểu gì ở Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? - Ảnh 1.

Cụ Võ Sở (97 tuổi), đại biểu cao tuổi nhất đại hội, phát biểu tại phiên thảo luận chiều 11.5

ẢNH: VŨ THƠ

Theo cụ, vấn đề cần đặc biệt quan tâm hiện nay là phát huy dân chủ ở cơ sở. Dù luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được ban hành và các tổ dân phố, thôn, xã thời gian qua đã có nhiều đóng góp trong việc tập hợp ý kiến nhân dân, củng cố khối đoàn kết, song thực tế vẫn còn không ít hạn chế.

Cụ Sở cho biết nhiều ý kiến của người dân sau các cuộc họp chưa được phản hồi theo đúng nguyện vọng, từ đó đề nghị các cấp lãnh đạo và Mặt trận quan tâm hơn tới việc lắng nghe, giải quyết kiến nghị của nhân dân.

Bên cạnh đó, cụ nhấn mạnh Mặt trận cần đi sâu, đi sát hơn với đời sống thực chất của người dân, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Theo cụ, dù nhiều địa phương đánh giá đời sống người dân đã được cải thiện, nhưng thực tế thu nhập vẫn còn thấp, việc chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, mọi hoạt động của Mặt trận cần đặt đời sống nhân dân làm trọng tâm.

Ngoài ra, cụ Sở cũng lưu ý về tác động hai mặt của công nghệ thông tin. Bên cạnh những lợi ích tích cực, không gian mạng vẫn tồn tại nhiều thông tin xấu độc, mang tính chống phá. Do đó, Mặt trận cần nâng cao cảnh giác, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhân dân là chủ thể sáng tạo của sự phát triển

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Đăng Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh việc khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức sáng tạo của nhân dân, củng cố dân chủ và đồng thuận xã hội là nội dung cốt lõi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Theo ông Nghĩa, trong thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy vai trò cầu nối giữa "Đạo với Đời", vận động đồng bào Công giáo sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Đại biểu 97 tuổi phát biểu gì ở Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đăng Nghĩa phát biểu tại phiên thảo luận

ẢNH: MINH NGỌC

Tinh thần "Kính Chúa, yêu nước" được cụ thể hóa bằng việc tuyên truyền giáo dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nghĩa cho rằng nhân dân là chủ thể sáng tạo của sự phát triển. Vì vậy, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã khuyến khích giáo dân mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế.

Đề cập đến việc phát huy dân chủ và xây dựng đồng thuận xã hội, ông Nghĩa nhấn mạnh vai trò lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của giáo dân tới chính quyền, qua đó góp phần củng cố niềm tin và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Tin liên quan

Mặt trận làm gì để phát triển kinh tế biển?

Mặt trận làm gì để phát triển kinh tế biển?

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ để Mặt trận góp phần vào phát triển kinh tế và giải quyết những vấn đề của cuộc sống.

Mặt trận đổi mới mạnh mẽ để gần dân, sát dân hơn

'Ô nhiễm môi trường Hà Nội, ai chịu trách nhiệm?'

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Đăng Nghĩa Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Võ Sở Mặt trận Tổ quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận