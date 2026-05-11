Đại biểu 97 tuổi hiến kế những việc Mặt trận cần quan tâm

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của nhân dân, phát huy dân chủ đồng thuận xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Quan tâm hơn đến giải quyết kiến nghị của nhân dân

Phát biểu tại phiên thảo luận, cụ Võ Sở (97 tuổi), Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, là đại biểu cao tuổi nhất đại hội, bày tỏ sự đồng tình với các chương trình, nội dung hoạt động được đề ra, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề gắn với thực tiễn đời sống nhân dân và hoạt động của Mặt trận ở cơ sở.

Theo cụ, vấn đề cần đặc biệt quan tâm hiện nay là phát huy dân chủ ở cơ sở. Dù luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được ban hành và các tổ dân phố, thôn, xã thời gian qua đã có nhiều đóng góp trong việc tập hợp ý kiến nhân dân, củng cố khối đoàn kết, song thực tế vẫn còn không ít hạn chế.

Cụ Sở cho biết nhiều ý kiến của người dân sau các cuộc họp chưa được phản hồi theo đúng nguyện vọng, từ đó đề nghị các cấp lãnh đạo và Mặt trận quan tâm hơn tới việc lắng nghe, giải quyết kiến nghị của nhân dân.

Bên cạnh đó, cụ nhấn mạnh Mặt trận cần đi sâu, đi sát hơn với đời sống thực chất của người dân, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Theo cụ, dù nhiều địa phương đánh giá đời sống người dân đã được cải thiện, nhưng thực tế thu nhập vẫn còn thấp, việc chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, mọi hoạt động của Mặt trận cần đặt đời sống nhân dân làm trọng tâm.

Ngoài ra, cụ Sở cũng lưu ý về tác động hai mặt của công nghệ thông tin. Bên cạnh những lợi ích tích cực, không gian mạng vẫn tồn tại nhiều thông tin xấu độc, mang tính chống phá. Do đó, Mặt trận cần nâng cao cảnh giác, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhân dân là chủ thể sáng tạo của sự phát triển

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Đăng Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh việc khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức sáng tạo của nhân dân, củng cố dân chủ và đồng thuận xã hội là nội dung cốt lõi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Theo ông Nghĩa, trong thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy vai trò cầu nối giữa "Đạo với Đời", vận động đồng bào Công giáo sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Tinh thần "Kính Chúa, yêu nước" được cụ thể hóa bằng việc tuyên truyền giáo dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nghĩa cho rằng nhân dân là chủ thể sáng tạo của sự phát triển. Vì vậy, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã khuyến khích giáo dân mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế.

Đề cập đến việc phát huy dân chủ và xây dựng đồng thuận xã hội, ông Nghĩa nhấn mạnh vai trò lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của giáo dân tới chính quyền, qua đó góp phần củng cố niềm tin và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.