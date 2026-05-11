Mặt trận đổi mới mạnh mẽ để gần dân, sát dân hơn

Chiều 11.5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) khóa XI đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

7 hội nghị toàn khóa để quyết định nhiều chủ trương lớn

Tại Đại hội bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, giai đoạn 2024 - 2026.

Theo bà Hà Thị Nga, ngay sau Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhanh chóng ban hành các chương trình công tác toàn khóa, quy chế hoạt động, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng và nhiều kế hoạch phối hợp, giám sát, phản biện xã hội.

Bà Hà Thị Nga báo cáo tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Trong giai đoạn 2024 - 2026, Ủy ban đã tổ chức 7 hội nghị toàn khóa để quyết định nhiều chủ trương lớn, đồng thời kiện toàn nhân sự, bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả của hệ thống Mặt trận.

Bà Hà Thị Nga cho biết Đoàn Chủ tịch đã phát huy vai trò chủ trì hiệp thương dân chủ, phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ trong xây dựng pháp luật và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

MTTQ Việt Nam cũng tham gia tích cực vào quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, sửa đổi luật MTTQ Việt Nam, luật Công đoàn, luật Thanh niên và nhiều chính sách liên quan quyền, lợi ích của nhân dân.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam tham dự đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Một trong những dấu ấn nổi bật được nêu trong báo cáo là công tác an sinh xã hội và vận động nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và xây dựng 5.500 căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở khu vực Tây Bắc.

Công tác vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai cũng đạt kết quả lớn, với tổng nguồn lực hàng nghìn tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ.

Bà Hà Thị Nga cũng nhấn mạnh những bước chuyển mạnh mẽ trong chuyển đổi số của hệ thống Mặt trận. Đề án chuyển đổi số MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030 đã được ban hành; nền tảng "Mặt trận số" từng bước phát huy hiệu quả trong nắm bắt dư luận, tiếp nhận ý kiến cử tri và điều hành công việc toàn hệ thống.

Sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Bên cạnh kết quả đạt được, bà Hà Thị Nga thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; việc nắm bắt tâm tư nhân dân có lúc chưa kịp thời; hoạt động giám sát, phản biện xã hội ở một số lĩnh vực còn lúng túng, hiệu quả chưa cao.

Một số cán bộ, ủy viên tham gia hoạt động chưa đầy đủ, việc hướng dẫn cơ sở sau sắp xếp bộ máy có thời điểm còn chậm, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Đại biểu tham dự đại hội độ tuổi cao nhất là 97 tuổi ẢNH: TUẤN MINH

Từ thực tiễn hoạt động giai đoạn 2024 - 2026, báo cáo rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu bám sát sự lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ, hướng mạnh về cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo cáo cũng đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận trong giai đoạn mới.

Theo bà Hà Thị Nga, trước yêu cầu đổi mới của đất nước và kỳ vọng của nhân dân, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để gần dân, sát dân hơn.

Trong đó sẽ nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.