Mặt trận làm gì để phát triển kinh tế biển?

Điểm nghẽn trong phát triển kinh tế biển
Tại Trung tâm thảo luận số 5 của đại hội, PGS - TS Võ Sĩ Tuấn (nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa) đã có bài phát biểu đầy tâm huyết, thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế biển.
Cốt lõi trong góc nhìn của ông là yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ dừng lại ở các phong trào bề nổi, mà phải can thiệp sâu vào phát triển kinh tế thực chất thông qua ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN).
"Thế giới đang 4.0 nhưng trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thủy sản của người dân, chúng ta đang ở 0.4", ông ví von. Tính chất manh mún, tự phát và "mạnh ai nấy làm" khiến ngư dân trở nên nhỏ bé, bất lực trước thiên tai, dịch bệnh.
Cán bộ Mặt trận cần '3 gần, 3 biết, 3 dám"
Các đại biểu cũng thảo luận nội dung "Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân".
Các ý kiến nhấn mạnh, mỗi cán bộ mặt trận phải thực sự trở thành cầu nối niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, không chỉ tuyên truyền mà phải lắng nghe, chia sẻ, đối thoại, đồng hành cùng người dân trong giải quyết những vấn đề thiết thực của cuộc sống.
Bà Lê Thị Kim Chi, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long cho rằng: "Đối với cán bộ, các tiêu chí đó là "ba gần, ba biết, ba dám", trong đó là gần dân, gần cơ sở, gần thực tiễn, biết lắng nghe, biết vận động, biết ứng dụng công nghệ, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì nhân dân".
Bà Kim Chi đề nghị cần tăng cường các tổ chức, các cái diễn đàn, giao lưu hội nghị chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, khu vực để học tập mô hình hay, cách làm hiệu quả.
Đặc biệt, bà Chi đề xuất cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong hệ thống mặt trận; tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, phát huy hiệu quả các nền tảng truyền thông số.
Phát biểu tổng kết tại Trung tâm thảo luận anh Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã khái quát tinh thần của phiên thảo luận thành 3 nhóm vấn đề trọng tâm.
Thứ nhất, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận; đồng thời nhấn mạnh vai trò của Mặt trận trong giám sát, phản biện các chính sách đổi mới sáng tạo và tham gia phát triển kinh tế (như kinh tế biển).
Thứ hai, tập trung vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Mặt trận các cấp; tháo gỡ vướng mắc và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn liền với bối cảnh chuyển đổi số.
Thứ ba, chia sẻ các mô hình hay nhằm phát huy trí tuệ của các tổ chức thành viên, chuyên gia, nhân sĩ, hướng tới xây dựng hình mẫu cán bộ Mặt trận "sát dân, gần dân, hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân".
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, anh Huy trân trọng ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến tâm huyết của các đại biểu để tổng hợp, báo cáo trước đại hội.
Bình luận (0)