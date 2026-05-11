Mặt trận làm gì để phát triển kinh tế biển?

Điểm nghẽn trong phát triển kinh tế biển

Tại Trung tâm thảo luận số 5 của đại hội, PGS - TS Võ Sĩ Tuấn (nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa) đã có bài phát biểu đầy tâm huyết, thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế biển.

Cốt lõi trong góc nhìn của ông là yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ dừng lại ở các phong trào bề nổi, mà phải can thiệp sâu vào phát triển kinh tế thực chất thông qua ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN).

PGS - TS Võ Sĩ Tuấn (nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa) nêu ý kiến

Góp ý trực tiếp vào chương trình hành động số 7 của Đại hội, PGS - TS Võ Sĩ Tuấn lưu ý tránh tình trạng hiểu sai lệch trọng tâm của chương trình này chỉ là "chuyển đổi số trong công tác hành chính của Mặt trận". Theo ông, sứ mệnh lớn lao hơn mà Mặt trận cần gánh vác là đóng vai trò dẫn dắt, đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào thực tiễn để phát triển kinh tế đất nước.

Nhìn thẳng vào thực trạng kinh tế biển - thế mạnh cốt lõi của quốc gia, vị chuyên gia chỉ ra một nghịch lý: Trong khi các tập đoàn kinh tế nhà nước trong lĩnh vực dầu khí đã đạt đẳng cấp công nghệ quốc tế, thì sinh kế bám biển của hàng vạn ngư dân lại vô cùng lạc hậu.

"Thế giới đang 4.0 nhưng trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thủy sản của người dân, chúng ta đang ở 0.4", ông ví von. Tính chất manh mún, tự phát và "mạnh ai nấy làm" khiến ngư dân trở nên nhỏ bé, bất lực trước thiên tai, dịch bệnh.

Chủ trương, chiến lược của Đảng và Nhà nước về nuôi biển công nghệ cao đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đều đã có, nhưng theo PGS.TS Võ Sĩ Tuấn, khâu thực thi đang bế tắc vì thiếu sự liên kết. Doanh nghiệp lo việc kinh doanh, người dân làm ăn tủn mủn, nhà khoa học mải mê nghiên cứu; "không ai chơi với ai".

Đứng trước "khoảng trống" này, ông kiến nghị MTTQ cần đứng ra làm trung tâm kết nối. Với lợi thế quy tụ các tổ chức thành viên như hiệp hội khoa học, hội thủy sản, hội nuôi biển và các doanh nghiệp lớn, Mặt trận phải làm "bà đỡ" liên kết chặt chẽ ba nhà: Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Người dân, nhằm hướng tới một nền nuôi biển công nghiệp hiện đại.

PGS - TS Võ Sĩ Tuấn mạnh dạn đề xuất Mặt trận T.Ư nên lựa chọn một số địa phương để xây dựng ngay các mô hình thí điểm ứng dụng KHCN trong nuôi biển.

Cán bộ Mặt trận cần '3 gần, 3 biết, 3 dám"

Các đại biểu cũng thảo luận nội dung "Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân".

Các ý kiến nhấn mạnh, mỗi cán bộ mặt trận phải thực sự trở thành cầu nối niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, không chỉ tuyên truyền mà phải lắng nghe, chia sẻ, đối thoại, đồng hành cùng người dân trong giải quyết những vấn đề thiết thực của cuộc sống.

Bà Lê Thị Kim Chi, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại phiên thảo luận

Bà Lê Thị Kim Chi, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long cho rằng: "Đối với cán bộ, các tiêu chí đó là "ba gần, ba biết, ba dám", trong đó là gần dân, gần cơ sở, gần thực tiễn, biết lắng nghe, biết vận động, biết ứng dụng công nghệ, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì nhân dân".

Bà Kim Chi đề nghị cần tăng cường các tổ chức, các cái diễn đàn, giao lưu hội nghị chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, khu vực để học tập mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Đặc biệt, bà Chi đề xuất cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong hệ thống mặt trận; tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, phát huy hiệu quả các nền tảng truyền thông số.