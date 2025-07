Chi tiền tỉ để trồng rau, nuôi cá trên sân thượng ở tầng 30

Đó là anh Nguyễn Thanh Tùng (36 tuổi), sống khu đô thị Ecopark (Hưng Yên), người đã dành tâm huyết và bỏ ra chi phí khá cao để tạo nên một hệ sinh thái xanh ngay trên sân thượng.

Khu vườn sân thượng không khác gì dưới mặt đất

Sân thượng nhà anh Tùng nằm ở vị trí cao nhất của tòa nhà, được thiết kế đồng bộ với kiến trúc căn hộ. Với đam mê trồng trọt, anh đã cân nhắc kỹ lưỡng để tạo ra một không gian vừa thẩm mỹ, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

Khu vườn trên sân thượng tầng 30 của gia đình anh Tùng ẢNH: NVCC

Theo anh Tùng, sân thượng có diện tích khoảng 170 m², được chia thành nhiều khu vực, bao gồm nơi trồng cây trang trí như: sen, xương rồng, dương xỉ, trầu bà, chuối cảnh; nơi trồng cây ăn trái như: đu đủ, chanh leo, chuối, roi, ổi; khu trồng các loại rau ngắn ngày như: mồng tơi, rau muống, cải, bầu, bí, cà chua... Đặc biệt, anh ưu tiên chọn các loại cây ra quả quanh năm, rau ngắn ngày thì sẽ trồng theo mùa, còn hoa sen thì chỉ rực rỡ vào mùa hè - thu.

Sân thượng trở thành không gian thư giãn, cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình anh Tùng ẢNH: NVCC

Anh Tùng cho biết đã đầu tư hơn 3 tỉ đồng cho việc xây dựng và hoàn thiện khu vườn. "Do được thiết kế đồng bộ với kiến trúc căn hộ nên chi phí để xây dựng thô và hoàn thiện khá cao. Riêng chi phí vận chuyển, xây dựng theo thiết kế đã tốn hơn 3 tỉ đồng cho khu vườn", anh cho biết.

Khu vườn sân thượng xanh mướt giống như vườn dưới mặt đất được anh Tùng chăm sóc mỗi ngàyCLIP: NVCC

Do nằm ở tầng cao nhất nên việc xây dựng hay vận chuyển vật liệu không hề dễ dàng. “Với độ cao từ tầng 30 trở lên, việc vận chuyển vật liệu là một thách thức lớn. Không thể sử dụng cẩu, mọi thứ từ đất, phân bón đến cây cối đều phải được vận chuyển qua thang máy và tiếp tục bê bộ lên tầng hai. Chi phí gia cố chống thấm, chống ngập và đảm bảo an toàn trước gió bão cũng cao gấp đôi so với các công trình thấp tầng”, anh Tùng chia sẻ.

ẢNH: NVCC

Những cây chuối được trồng trên sân thượng tầng 30 ẢNH: NVCC

Anh Tùng đã biến sân thượng thành một không gian sống xanh ẢNH: NVCC

Để tiết kiệm thời gian và công sức, anh trang bị hệ thống tưới thông minh điều khiển qua điện thoại, hỗ trợ tưới phun hoặc nhỏ giọt tùy theo đặc điểm từng loại cây. Anh cho biết tất cả đất, phân bón đều là hữu cơ, được đặt mua và thuê nhân công vận chuyển, đảm bảo không sử dụng hóa chất. Điều này không chỉ tốn kém mà còn đòi hỏi kinh nghiệm xử lý sâu bệnh.

Để có được khu vườn "trong mơ" anh Tùng đã đầu tư rất nhiều công sức và chi phí ẢNH: NVCC

Khu vườn xanh đã cung cấp cho gia đình anh Tùng nhiều loại rau, trái sạch ẢNH: NVCC

Anh Tùng chia sẻ: “Mỗi loại cây có cách xử lý riêng. Ví dụ, rau lá bị sâu, mình dùng hỗn hợp gừng, tỏi, ớt ngâm một tuần để phun. Nếu bị bọ trĩ hay rầy, mình có thể ngâm thuốc lào để phun hoặc dùng bẫy ánh sáng để bắt bướm, giảm thiểu việc đẻ trứng và nở thành sâu. Ngoài ra, mình còn sử dụng đạm cá từ cá nước ngọt ủ vi sinh để tưới cho cây trồng giúp cây tươi tốt, sai quả”.

Lợi ích từ khu vườn xanh

Mặc dù chi phí đầu tư lớn, nhưng bù lại khu vườn mang lại rất nhiều giá trị cho gia đình anh Tùng. Bởi đây không chỉ là nơi cung cấp thực phẩm sạch mà còn là không gian thư giãn của gia đình anh.

Hồ sen của nhà anh Tùng vào mùa nở rộ ẢNH: NVCC

Hồ cá Koi trên sân thượng của ông bố 8X ẢNH: NVCC

“Với mình, sức khỏe gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, việc tự cung tự cấp thực phẩm sạch không chỉ giúp gia đình mình an tâm về chất lượng mà còn mang lại niềm vui khi thưởng thức thành quả do chính tay mình chăm sóc. Ăn rau, quả từ vườn nhà trồng, cảm giác rất thú vị”, anh chia sẻ.

ẢNH: NVCC

Bên cạnh trồng rau, nuôi cá, anh Tùng còn nuôi thêm chim bồ câu ẢNH: NVCC

Không dừng lại ở việc trồng cây, khu vườn của anh Tùng còn có sự xuất hiện của hồ sen, hồ cá Koi và chuồng chim bồ câu. “Hồ cá giúp làm mát không khí, lúc rảnh, mình thường cho cá ăn, bọn trẻ con cũng rất thích. Còn bồ câu thì thân thiện, dễ nuôi, tạo thêm màu sắc cho không gian sống”, anh tâm sự.

Bên cạnh đó, anh Tùng còn nuôi thêm gà Ai Cập siêu đẻ để lấy trứng cho gia đình. “Mình nuôi gà được hai tháng, dự kiến hai tháng nữa có thể thu hoạch trứng cho gia đình”, anh cho biết.