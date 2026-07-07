Chi tiền triệu làm góc chill riêng tư nơi ban công

Tại Vinhomes Grand Park (P.Long Bình, TP.HCM), chúng tôi không khó bắt gặp những "khu vườn" mini xanh mát từ các ban công tòa nhà.



Chị Nguyễn Thủy Vy tận dụng ban công để trồng cây tạo khoảng xanh cho căn nhà

ẢNH: THANH ĐA

Trong căn hộ 69 m2, chị Nguyễn Thủy Vy (36 tuổi) tự hào khoe góc nhỏ được yêu thích nhất của gia đình. Ban công chừng 2 m2 được vợ chồng chị tận dụng trồng cây xanh khoảng 1 năm nay. Trong ban công xanh ấy là hàng chục loài cây khác nhau như: dương xỉ, tổ quạ, tùng, phát tài núi, kim tiền, xương rồng…

"Chúng tôi về đây 5 năm rồi. Hồi mới cải tạo lại ban công, chồng trách tôi bày vẽ chuyện, nhà toàn đất, nhưng bây giờ thì thích lắm. Cứ về nhà là anh ra đó ngồi uống cà phê", chị Vy cười.

Chi tiền triệu làm ban công xanh ẢNH: THANH ĐA

Chị Vy cho biết đã đầu tư 10 triệu đồng cho ban công. Khoảng xanh khiến căn hộ hướng tây trở nên dịu dàng, dễ chịu hơn. Cuối tuần, hai vợ chồng trẻ cùng tỉa cây, bón phân, cắt lá. "Những ngày căng thẳng vì công việc, anh chị lại bước ra ban công xanh của gia đình, stress giảm đi ít nhiều", chị Vy nói.

Chị Vy còn cho biết đã trang bị hệ thống tưới nước dàn phun sương tự động và không thích trồng cây dây leo vì sợ ảnh hưởng đến hàng xóm.

Chị Nguyễn Thủy Vy và chị Lưu Thị Mỹ Diệu đều đam mê trồng cây xanh ẢNH: THANH ĐA

Còn chị Nguyễn Thị Ngân (32 tuổi), cho biết chị đang thuê trọ trên đường Lê Văn Sỹ (P. Nhiêu Lộc, TP.HCM). Hôm nay (7.7) rổ rau đầu tiên chị thu hoạch được sau 1 năm trồng đi trồng lại, gieo tới gieo lui, nghiên cứu, mua đất, phân bón, hạt giống, dù rổ rau bé tẹo chỉ đúng một bữa ăn.



Chị Ngân tận dụng khoảng sân thượng trồng rau và hoa ẢNH: NVCC

"Thời gian tôi cho chăm cây còn nhiều hơn thời gian đi kiếm người yêu. Sáng dậy, tôi tưới rau, vì tưới trễ sau 9 giờ sẽ ảnh hưởng đến cây. Chiều phải canh tưới cây trước 17 giờ, vì sau giờ này dễ gây ẩm đất gây nấm bệnh cây rễ", chị Ngân hài hước kể chuyện.

Những ngày cuối tuần được nghỉ ngơi chị cũng không dám ngủ nướng sợ không canh đúng giờ tưới nước cho cây. Bên cạnh đó, chị không xài phân hóa học, không dùng thuốc trừ sâu, chị dùng phân hữu cơ để chăm sóc cây.

Những chậu cây nhỏ được chị chăm sóc cẩn thận ẢNH: NVCC

Tới nay, chị nhẩm tính đã chi tới 7 triệu đồng cho vườn mini trên sân thượng này. Dù chỉ mới thu hoạch được 1 rổ rau ăn được 1 bữa, nhưng với chị số tiền đó hoàn toàn xứng đáng. Chị nói: "Khoảng thời gian lên sân thượng làm vườn chăm cây giúp đầu óc tôi thư giãn hơn rất nhiều. Quá trình nhìn cây trưởng thành rất thích. Có hôm chỉ ngồi ngắm cây lớn lên cũng thấy nhẹ lòng sau một ngày áp lực công việc", chị chia sẻ.