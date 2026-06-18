Chuyện tình xúc động sau giàn hoa giấy phủ khắp 5 tầng ở 'phố nhà giàu' TP.HCM

Từ đằng xa, hình ảnh ngôi nhà phố cùng giàn hoa giấy rực rỡ tại Vinhomes Grand Park (P.Long Bình, TP.HCM) đã trở thành điểm nhấn thu hút. Trước đó, không ít người bày tỏ nghi ngờ hình ảnh giàn hoa giấy đẹp nao lòng ở 'phố nhà giàu' là sản phẩm AI.

Choáng ngợp với bụi hoa giấy phủ khắp 5 tầng nhà

Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Lưu Thị Mỹ Diệu (39 tuổi) cũng không ngờ giàn hoa giấy của gia đình lại được cộng đồng mạng quan tâm nhiều đến vậy. "Vài tháng trước, hoa nở rộ rực rỡ đẹp lắm. Mấy nay mưa quá và hoa cũng tàn nhiều rồi. Ông xã tôi tính vài hôm nữa sẽ cắt tỉa lại cành cây chuẩn bị cho đợt hoa ra dịp tết", chị Diệu chia sẻ.

Giàn hoa giấy phủ khắp 5 tầng ở 'phố nhà giàu' TP.HCM khiến nhiều người đi qua trầm trồ ẢNH: THANH ĐA

Theo quan sát của chúng tôi, căn nhà có tổng cộng 4 cây hoa giấy, trong đó hai cây nhỏ trồng trên tầng thượng kết thành mái vòm xinh xắn. Cây hoa giấy lớn nhất ngay mặt tiền căn nhà, đường kính gốc cây lớn, thân leo thẳng lên 5 tầng của căn nhà phố. Để tạo điểm nhấn, gia chủ trồng thêm một cây ở mặt tiền nhà (đối diện gốc cây lớn) để làm thành mái vòm ngay cổng. Điều đặc biệt là cây hoa giấy không mọc um tùm, che kín ánh sáng mặt tiền mà được chủ nhà chăm chút trở thành điểm nhấn của ban công mỗi tầng.

Chị Mỹ Diệu kể 4 năm trước gốc cây lớn này đến với anh chị với cơ duyên chẳng ai ngờ. Thời điểm đó, nhiều ngày liên tục hai vợ chồng đi tìm ở Bình Dương (cũ) mà không tìm được cây hoa giấy nào ưng ý. "Tới lúc hai vợ chồng mệt quá chạy xe lòng vòng thì thấy cây hoa giấy thích quá chừng. Trên cây hoa giấy, ghi tấm biển… bán nhà. Tôi bấm số gọi chủ nhà hỏi: tôi không mua nhà, mua cây hoa giấy được không?", chị Diệu bật cười nhớ lại.

Chị Lưu Thị Mỹ Diệu không ngờ cây hoa giấy của gia đình lại được cộng đồng mạng quan tâm nhiều đến vậy ẢNH: THANH ĐA

Chủ nhà đồng ý, hai bên chốt giá. Ngay ngày hôm sau hai vợ chồng chị thuê xe chở chậu hoa giấy về nhà vì sợ chủ đổi ý. Vì thích hoa giấy, cây này lại dễ trồng, dễ sống, và quan trọng nhất là cả hai vợ chồng đều thấy đẹp nên quyết định dành khoảng không gian lớn phía trước căn nhà phố để trồng. "Có chú hàng xóm qua chơi còn bảo nhà này giá trị nhất ở giàn hoa giấy thôi", chị cười và kể.

Cây hoa giấy sau những ngày mưa to vẫn rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: THANH ĐA

Chị Chu Hương, ngụ tại đường Liên Phường (P.Long Trường, TP.HCM), cho biết chị mê mẩn giàn hoa giấy của vợ chồng chị Diệu. Chị Hương nói: "Tôi chưa bao giờ thấy giàn hoa giấy nào đẹp như thế này. Thường tôi thấy nhà nào đẹp cũng chỉ được vòm cổng, tôi chưa thấy cây hoa giấy nào mà leo được tận 5 tầng nhà như vậy. Đẹp thật".

Xây tổ ấm bằng những mảng xanh

Khi hỏi về việc chăm sóc, bí quyết giúp hoa nở giày, đều màu và đẹp, anh Trần Hoàng Anh Mẫn, chồng chị Mỹ Diệu, cho biết dù bận rộn với công việc, nhưng anh luôn là người đảm nhận việc chăm sóc, cắt tỉa định kỳ cho giàn hoa giấy.

Gốc cây hoa giấy ẢNH: THANH ĐA

"Mỗi năm tôi sẽ cắt tỉa ít nhất 2 lần. Một lần trước mùa mưa để cây không bị nấm, một lần nữa là cắt để chơi tết. Tôi phải bắt giàn giáo để cắt tỉa cành, có khi làm cả tuần mới xong. Việc của tôi là chăm sóc, vợ tôi chỉ cần ngắm hoa thôi", anh cười. Với anh quan trọng nhất là cắt tỉa, thay vì thuê thợ "cắt hàng loạt" hay "ủi như ủi tông đơ", anh tỉ mẩn nắn nót cắt tỉa từng cành. Anh chị cũng dặn nhau thường xuyên quét dọn tránh hoa rụng làm phiền hàng xóm.

Ngồi bên chiếc bàn nhỏ đặt dưới tán hoa giấy mát rượi, ngắm những cánh hoa khẽ rơi theo làn gió, anh Mẫn mỉm cười bảo mọi áp lực, mệt mỏi sau một ngày làm việc dường như cũng tan biến.

Anh Mẫn thích chăm hoa để vợ ngắm, niềm vui của anh là nụ cười mỗi ngày của vợ ẢNH: THANH ĐA

Hai vợ chồng anh chị đều xuất thân từ tỉnh lẻ, lên TP.HCM lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Nhớ lại những ngày đầu cùng trải qua quãng thời gian dài thuê trọ, chắt chiu từng đồng mới có thể xây được ngôi nhà ở Q.12 cũ, rồi đổi qua đây, anh lại thương vợ nhiều hơn. "Bên hông nhà, vợ tôi còn trồng mướp, trồng cà, tận dụng từng khoảng đất nhỏ để mang màu xanh vào tổ ấm", anh hạnh phúc khoe.

Bụi hoa giấy bung nở trong nắng hè rực rỡ ẢNH: NVCC

Đến nay, dù cuộc sống đã ổn định hơn, anh Mẫn vẫn miệt mài làm việc. Bởi mơ ước của anh là đổi sang một căn nhà vườn rộng rãi hơn, nơi hai vợ chồng được tự tay vun trồng những luống hoa, vườn cây và cùng nhau tận hưởng cuộc sống. "Vợ thích trồng hoa gì tôi sẽ trồng hoa nấy", anh bộc bạch.